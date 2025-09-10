Tráiler de ‘El botín’: Matt Damon y Ben Affleck protagonizan el nuevo thriller criminal de Netflix

Hollywood tiene pocas asociaciones más míticas que la de Matt Damon y Ben Affleck. Ganadores del Oscar al mejor guion original por El indomable Will Hunting, los dos socios llevan años apareciendo en los mismos casting, articulando una vereda colaborativa repleta de éxitos. Ahora, ambos vuelven a compartir pantalla en El botín: un thriller de acción basado en hechos reales que ha sido producido por Netflix y por su sello independiente, Artists Equity. Todavía tendremos que esperar algunos meses para verla, pero el primer tráiler compartido por la «Gran N roja» nos ha brindado un eléctrico repaso en lo que parece una ficción repleta de tensión y acción sin limites.

En la historia, Damon y Affleck interpretan a dos policías de Miami que comandan un escuadrón especial antidroga. No obstante, todo se tuerce cuando encuentran un alijo con 20 millones de dólares. La tensión, generada por los propios dueños criminales del dinero y la desconfianza del equipo, crea una inestabilidad cuya mecha podría prender en cualquier momento. Porque como bien reza el claim del filme: «La confianza tiene un precio». Partiendo de una historia real recogida por Michael McGrale, El botín está dirigida por Joe Carnahan, quien de paso ha adaptado el relato al campo del libreto. El estadounidense es un curtido director de acción que en el pasado ya colaboró con Affleck en Ases calientes. Aunque posteriormente ha firmado títulos más conocidos para el gran público, como El equipo A o Infierno Blanco. El actor y director de Argo lo recupera en esta ocasión para comandar un reparto de lujo que junta a las dos estrellas con otros nombres tan punteros como el de Steven Yeun (Minari), Teyana Taylor (Una batalla tras otra), Sasha Calle (The Flash), Catalina Sandino Moreno (Ballerina) y Kyle Chandler (El lobo de Wall Street), entre otros.

Tráiler de ‘El botín’

¿Quiénes son los buenos cuando nada es lo que parece? Matt Damon y Ben Affleck protagonizan »El Botín’, que llega el 16 de enero. pic.twitter.com/SC8vCW5v3X — Netflix España (@NetflixES) September 10, 2025

El adelanto promocional compartido por el terminal empieza con el personaje de Affleck siendo interrogado por asuntos internos. Al parecer, el inicio del largometraje marcará el descubrimiento de lo que realmente sucedió en ese piso franco. Respuesta que tendremos que esperar hasta la llegada de El botín al catálogo de Netflix, programada para el 16 de enero de 2026.

Matt Damon y Ben Affleck se ponen el uniforme para protagonizar el thriller de acción ‘El botín’. Tráiler mañana. pic.twitter.com/u7l5Dtydjc — Netflix España (@NetflixES) September 9, 2025

La crítica especializada todavía no ha podido verla, pero teniendo en cuenta el reclamo que supone ver a sus dos principales leyendas colaborando de nuevo, podríamos estar hablando de una cinta que termine entrando en el Top 10 de películas con más visualizaciones en la historia de la plataforma.

El futuro de Damon y Affleck

Tras varios años sin colaborar en proyectos conjuntos, El último duelo de Ridley Scott volvió a reunir a Damon y a Affleck y sólo dos años después, el segundo dirigió al primero en AIR. El botín marcará una fecha clave en el calendario cinematográfico, pero el gran evento de Damon no llegará hasta el próximo verano, cuando el 17 de julio de 2026 estrene la versión de La odisea de Christopher Nolan.

Ese mismo año, el ex Batman volverá a la dirección con Animals un thriller que él mismo coprotagonizará junto a Gillian Anderson (Expediente X) y que está producido nuevamente por Netflix.