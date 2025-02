Primera imagen de Matt Damon en ‘La Odisea’ de Christopher Nolan: pura épica griega y un casting de lujo

En una época donde cada vez más se da un secretismo absoluto sobre los proyectos importantes, no hay semana en la que no sepamos algo nuevo sobre La Odisea de Christopher Nolan. Algo completamente normal si entendemos la expectación que hay entorno a lo nuevo del director de Interstellar y Oppenheimer, pero tremendamente sorprendente, pues todavía queda casi un año y medio para su llegada a las salas de cine. A finales de 2024 empezamos a conocer al reparto lleno de estrellas y ahora, acabamos de recibir la primera imagen de Matt Damon como Ulises. El protagonista absoluto de una historia que promete ser pura épica griega.

No es que pueda aportarnos demasiado, pero los detalles del vestuario que viste Damon en la instantánea dejan entrever el correspondiente detalle que el equipo de Nolan impregna siempre en sus proyectos. Después de lograr una taquilla de 982 millones de dólares en todo el mundo con Oppenheimer, el cineasta británico asume el que es con diferencia, su proyecto más ambicioso. Pretensión percibida a todas luces desde su abultado presupuesto, el cual tiene una partida de inversión económica de 250 millones de dólares. Estas cifras superan cualquier cinta anterior del realizador, sobrepasando incluso lo que en su momento costó El caballero Oscuro. Pocos o casi ningún director de la actualidad puede tener ese absoluto control sobre sus proyectos, pero su recién iniciada relación con Universal Pictures tras su salida abrupta de Warner Bros, bien parece merecer esa confianza. Y con ello, no sólo es la Universal la que ha apostado por él, sino que todo un reparto de estrellas se han unido a la causa de la que promete ser una de las películas más relevantes del celuloide moderno.

‘La Odisea’ de Christopher Nolan

Adaptando la obra homónima de Homero, La Odisea de Christopher Nolan tiene el mejor reparto que se le recuerda a una película comercial. El responsable de Memento siempre ha contado con grandes nombres para sus producciones, pero este largometraje definitivamente tiene un casting apoteósico a la altura de la narración mitológica que pretende narrar el londinense.

Aparte de Damon, La Odisea tendrá en su elenco a Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong’o, Jon Bernthal, Ben Safdie, John Leguizamo, Elliot Page y la última incorporación, Mia Goth.

La primera incursión de Nolan en el terreno de la fantasía presumirá nuevamente de efectos especiales prácticos. Por ejemplo, hace algunos días supimos que para el cíclope Polifemo, el equipo de producción ha construido un cuerpo antropomórfico de seis metros de alto en el enclave natural de la cueva de Néstor. Porque el tamaño de este proyecto va acorde a la idea general de esta epopeya, en un rodaje que incluye localizaciones por todo el mundo, desde Sicilia a Reino Unido, pasando por Marruecos hasta Turquía y claro está, también Grecia.

La Odisea de Christopher Nolan intentará ser lo más fiel posible a la obra original, narrando la historia de regreso de Ulises a su isla de Ítaca. Una travesía de una década que emprende desde el final de la guerra de Troya, enfrentándose a todo tipo de aventuras entre sirenas, dioses vengativos y monstruos marinos, mientras su mujer Penélope y su hijo Telémaco lo esperan en la isla. Más allá de la encarnación de Damon como Ulises, se sabe entre poco o nada del reparto de roles. Aunque claro, no resulta demasiado complicado imaginarse a Holland como el propio Telémaco y a Hathaway como la esposa del protagonista. Por el camino, tanto Pattinson como Bernthal y Safdie podrían ser parte de la tripulación de la nave Argo.

¿Cuándo se estrena?

Todavía tendremos que esperar bastante para poder ver La Odisea de Christopher Nolan en los cines. Según lo programado por la Universal, la cinta llegará a la cartelera el 17 de julio de 2026, buscando así un nuevo blockbuster veraniego para el director.

La odisea es una de las narrativas más replicadas en el mundo literario y en la cultura audiovisual. Y esta no es, por otra parte, nada ajena al imaginario fílmico de Nolan. Porque aunque sea una historia de ciencia ficción, Interstellar no deja de ser la historia del regreso de un padre a su hogar, pasando por cientos de dificultades y aventuras de por medio. ¿Volverá a conquistar la taquilla con esta titánica obra? Con todavía un largo periodo por delante hasta su estreno, las expectativas no pueden ser más altas.