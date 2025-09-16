Una ‘The Batman 2’ repleta de bajas: la secuela no contará con esta potente villana

ras varios problemas con el desarrollo del guion, parece que la producción de The Batman 2 va viento en popa. Aunque de momento, la mayoría de las noticias relacionadas con la secuela revelan sobre todo malas noticias para los fans del universo creado por Matt Reeves. Por un lado porque el actor Colin Farrell explicó que El Pingüino no saldría demasiado en la continuación y también que la Catwoman de Zoë Kravitz no aparecería nuevamente junto a caballero oscuro de Robert Pattinson. Ahora, la última baja viene de nuevo del lado villanesco del seguimiento con la ausencia de una potente villana: Sofía Falcone.

Interpretada magistralmente por Cristin Milioti, quien recientemente se ha llevado el premio a la mejor actriz principal en una miniserie o telefilm en los Emmy, Sofía Falcone se presentó como un personaje clave en la serie spin-off de El Pingüino, robándole en gran parte el protagonismo al carismático y deforme antagonista gángster encarnado por Farrell. El rodaje de The Batman 2 comenzará la próxima primavera y Reeves ha está revelando algunos detalles sobre lo que podemos esperar de la continuación y tristemente los planes narrativos no pasan por contar con el rol de Milioti, según explicaba el propio director en una reciente entrevista. Eso sí, el motivo no tiene que ver con el desinterés hacia la hija del mítico mafioso de Gotham, sino más bien porque su introducción en un libreto ya elaborado podría entorpecer la historia.

Sofia Falcone no estará en ‘The Batman 2’

The Batman super los 770 millones de dólares en la taquilla internacional. Todo un hito económico teniendo en cuenta que la cinta se estrenó en una época todavía convaleciente por la pandemia y en un tiempo compulso en plena reconstrucción del DCU (Detective Comics Universe) el director creativo del nuevo universo de superhéroes de Warner Bros, James Gunn, no tenía muy clara la dirección narrativa de lo planteado por Reeves, pero ahora ambos han llegado a un entendimiento y The Batman 2 llegará en 2027.

Hace escasas horas, The Wrap ha publicado la entrevista en la que explicaba la ausencia de Reeves a pesar de lo que le encanta el personaje y la perfomance de Cristin Milioti:

«Cristin no sale en esta. Pero eso es porque ya llevábamos el guion muy avanzado cuando empezamos con la serie. Pero veremos, creo que ella es increíble. Lo que hizo en la serie es alucinante. Me encantaría hacer algo con ella. Pero no está en esta película, simplemente porque ya estábamos metidos en esta historia y pensamos ‘podríamos’, pero podría estropearlo todo (…) no encajaba».

¿Cuándo se estrenará?

En DC y Warner están empeñados en separar los caminos de la serie de El Pingüino y The Batman 2, pero en el último episodio descubrimos que el personaje de Sofia Falcone recibía una carta de su hermanastra, Selina Kyle (Catwoman). Así que teniendo en cuenta que esta tampoco aparecerá en la continuación…¿está planeando Warner otro spin-off que reúna a las antiheroínas hijas de Falcone?

Tendremos que seguir esperando a que Reeves nos revele más información hasta que The Batman se proyecte en cines en el mes de octubre de 2027