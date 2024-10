‘El Pingüino’: ¿cuántos capítulos tiene la serie de Max?

El mes de septiembre nos dejó grandes estrenos a nivel audiovisual, de eso no cabe duda. Si en la plataforma de Netflix los suscriptores fueros testigo del regreso de producciones como Emily in Paris o Soy Georgina, en Max no se han quedado atrás. Tras conquistar a todos durante el verano con el estreno de la segunda temporada de La casa del dragón, los altos cargos de la plataforma han sorprendido a sus espectadores con una de sus apuestas más esperadas: El Pingüino. Una producción que, como no podía haber sido de otra manera, ha sido recibida con los brazos abiertos por parte de los fans de DC Comics.

Protagonizada por Colin Farrell, quien da vida a Oswald Cobb, la serie ha sido presentada como un spin-off de The Batman. El pasado 2022, los fans de este universo cinematográfico fueron testigos de la producción dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson. Una apuesta audiovisual que contó con todo tipo de comentarios, pero que fue el incentivo que se necesitaba para la posterior creación de El Pingüino. Pero, ¿cuántos capítulos darán forma a la nueva serie de Max? ¡Esto es todo lo que se sabe al respecto!

La ficción aterrizó de forma oficial el pasado 20 de septiembre y contó con un estreno simultáneo, pues también fue emitida en la plataforma de Movistar+. Presentado bajo el título de Horas extra, el público tuvo la oportunidad de ser testigo de un primer capítulo absolutamente cautivador.

Luego, el pasado 30 de septiembre, la serie continuó con la emisión de un nuevo episodio. Cada lunes, los fans de DC Comics tienen la oportunidad de continuar viendo como continúan las andaduras Oswald Cobb.

¿Cuántos capítulos tiene El Pingüino, la serie de Max?

De esta manera, cada lunes, Max emitirá un nuevo episodio de El Pingüino, una de las ficciones más esperadas y que más está dando de qué hablar. Una rutina establecida que se ejecutará hasta que salgan a la luz los ocho capítulos que darán forma a la primera temporada de la serie. De momento, se desconoce si la producción contará únicamente con una sola temporada o, por el contrario, dejará la puerta abierta a próximos estrenos.

¿Que fue lo que Colin Farrell se llevó del set de rodaje de El Pingüino?

Durante una entrevista concedida al equipo de la plataforma de Max, el actor se sinceró sobre su paso por la serie. «Robé el abrigo de Oz, así que el departamento de vestuario me está buscando», confesó con humor. «Es muy auténtico porque conecta con los diseños de algunos cómics. Es un abrigo largo con un cuello muy peludo que no me pondré en verano para ir a una cafetería de barrio en Los Ángeles. Pero es un bonito recuerdo», confesó.