Los fans de ‘La casa del dragón’, decepcionados: nuevo giro en el estreno de la temporada 3

La temporada de verano ha llegado con muchas novedades para los suscriptores de Max, de eso no hay duda. Una de ellas, indiscutiblemente, ha sido el estreno de la segunda temporada de La casa del dragón, el popular spin off basado en la historia de Juego de Tronos. Asimismo, y como los fans de la producción saben a la perfección, la serie narra la historia de la familia Targaryen, 200 años de lo conocido hasta ahora por el espectador. Una trama que combina la batalla, la pasión, las mentiras y, sobre todo, las ansias de poder. Un conjunto de ingredientes que no han dejado indiferente a nadie y que han hecho de la serie una de las más vistas de los últimos años, y las cifras lo reflejan a la perfección.

La casa del dragón es un éxito para la plataforma de Max, de eso no cabe duda. Por ello, y tras su arrollador debut en el 2022, no es de extrañar que los fans hayan estado ansiosos por descubrir lo que sucedería en los nuevos episodios de su segunda temporada. Sin embargo, la nueva entrega, compuesta por ocho episodios, ha dejado a todos con un sabor agridulce. ¿El motivo? La ansiada batalla por el trono de hierro, la que pondría en jaque el destino de la reina Rhaenyra Targaryen y de su hermano, Aegon II Targaryen, no ha aparecido en pantalla.

La segunda temporada de La casa del dragón se ha plasmado como una larga premisa de lo que está por llegar. Pues, para que toda buena historia sea comprendida y apreciada por el espectador, tiene que ser bien relatada. Sin embargo, y debido al largo periodo de espera que tuvieron que sufrir los fans, no es de extrañar que el público se esperase un poco más.

Pero, ¿cuándo se podrán ver los nuevos episodios de la producción? Desafortunadamente, esta cuestión no se puede responder con certeza. La casa del dragón es una ficción que requiere de una gran repliegue de producción y post producción, por lo que no es una serie que se grabe en un día. Cada capítulo cuenta con largas sesiones de rodaje, lo que dificulta que su presentación final se alargue.

Si seguimos jugando con las fechas establecidas hasta ahora, y si no hay ningún inconveniente en el camino, todo apuntaría a que la producción emitirá su tercera temporada el próximo 2026, es decir, en dos años. Recordemos que, para poder ver la segunda entrega, los fans han tenido que esperar 2 años enteros, por lo que todo apuntaría a lo mismo durante las siguiente emisiones.

¿Qué ha sucedido con la temporada 3 de La casa del dragón?

La segunda temporada del spin-off de Juego de Tronos ha finalizado este mes de agosto. Su estreno tuvo lugar el pasado mes de junio y, desde entonces, los suscriptores de Max han podido ver un nuevo capítulo durante cada semana. Un episodio final que dejó muchos frente abiertos, como era de esperar.

De esta manera, y según se ha revelado de forma oficial, la nueva temporada de la serie no comenzará su rodaje este año. Nos encontramos en el ecuador del 2024, por lo que se podría pensar que el elenco se volvería a reunir pronto para comenzar con las grabaciones. Pues, el rodaje concluyó hace un año. Pero, nada más lejos de la realidad.

Al parecer, Matt Smith, Emma D’Arcy, Ewan Mitchell, Olivia Cooke y el resto de los actores se reencontrarán para grabar el próximo 2025. De momento, se desconoce la fecha exacta del inicio de las grabaciones de la tercera temporada, pero se ha comentado que la idea es que suceda a principios de año. Eso sí, no será un período corto. Pues, todo apunta a que serán varios meses de producción y rodaje.