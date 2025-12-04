‘The Batman 2’: DC negocia la incorporación de una gran ex estrella de Marvel

Tras reiterados retrasos, las expectativas en torno al regreso de Robert Pattinson como el Caballero Oscuro de Gotham no han hecho más que aumentar. Entre otras cosas, porque conocemos muy poco de la secuela. Matt Reeves repetirá en las labores de producción y tanto Pattinson como Jeffrey Wright y Andy Serkis volverán a encarnar sus papeles de aliados del justiciero. Pero ahora, según varias fuentes estadounidenses, el casting de The Batman 2 podría verse completamente revolucionado con el fichaje de una otrora estrella de Marvel: Scarlett Johansson.

La dos veces nominada al premio de la Academia ha reiterado en varias ocasiones un hipotético regreso al UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). Recordemos que la actriz no acabó demasiado bien con el estudio, después del estreno simultáneo de Viuda negra en cines y el streaming. Una política que terminó mermando los resultados en la taquilla de las producciones, infiriendo en este caso, en la compensación económica extra del contrato de la intérprete de ascendencia danesa respecto a los beneficios de la cartelera. La protagonista de Lost in Translation denunció a Disney y finalmente, la casa del ratón zanjó el tema con un lucrativo cheque millonario. Desde entonces a Johansson se le ha preguntado en múltiples ocasiones si regresará al cosmos de personajes marvelita, tal y como por ejemplo Robert Downey Junior va a hacer en Vengadores: Doomsday. Sin embargo, a diferencia del actor de Oppenheimer, ella considera que su personaje está muerto para siempre dejando zanjado el asunto.

No obstante, eso no quiere decir que el género de los superhéroes haya terminado para ella. La producción de The Batman 2 está barajando el fichaje estrella de Scarlett Johansson y, aunque en Hollywood todo esto se percibe como un aspecto simplemente ligado al mundo de los negocios, los acólitos de la casa de las ideas bien lo podrían percibir como una pequeña traición.

‘The Batman 2’ podría fichar a Scarlett Johansson

De efectuarse, si The Batman 2 incorpora a Scarlett Johannson a su reparto, tampoco sería ni mucho menos el primer salto entre compañías. Nicholas Hoult fue Bestia en las cintas de los X-Men, antes de ser el Lex Luthor de la última Superman o el caso de Pedro Pascal, quien antes de ser el líder de Los 4 fantásticos, encarnó al villano Maxwell Lord en Wonder Woman 1984. Pero sí que sería la primera vez en el que uno de los «intérpretes franquicia» cambia de bando.

La noticia la ha dado en exclusiva el portal Nexus Point News y a pesar de que todavía no se ha confirmado ni revelado el personaje al que podría interpretar, en las redes ya especulan con que la aparición podría significar un nuevo interés amoroso para Bruce Wayne. Sobre todo, teniendo en cuenta que la Catwoman de Zöey Kravitz no aparecerá en la secuela.

Entre los personajes que se barajan, se especula con que pueda interpretar a Andrea Beaumont (alias Fantasma) o a la conocida villana, Hiedra Venenosa.

¿Cuándo llega a los cines?

Se espera que el rodaje comience en abril de 2026, con un estreno que Warner Bros ha programado para el 1 de octubre de 2027.