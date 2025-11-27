‘Star Wars: Starfighter’ no tendrá una BSO de John Williams: el compositor pasa el testigo a Thomas Newman

Los próximos dos años van a funcionar como un termómetro fehaciente del estado de salud de la saga Star Wars en el cine. Tras varios fracasos en la pequeña pantalla y con el rechazo sistemático de los fans a la última trilogía, Disney sabe que no puede dar ningún paso en falso más con la licencia creativa de Lucasfilm. Y por eso, la major ha ido dando tumbos hasta formalizar sus dos próximos largometrajes. El primero de ellos será en 2026 con The Mandalorian & Grogu, generando un final de arco para las tres temporadas de la serie The Mandalorian. El segundo y seguramente más relevante tendrá lugar en 2027 con Starfighter, una continuación independiente que ahora, sabemos que no contará con una banda sonora original compuesta por John Williams.

Aparte de la omnipresencia de su creador, George Lucas, la franquicia de la galaxia muy, muy lejana ha estado estrechamente ligada a la obra de John Williams. Considerado como uno de los mejores compositores cinematográficos de todos los tiempos, parece imposible entender el impacto en la cultura pop de la historia de Luke Skywalker sin los ritmos, melodías y leitmotivs del 5 veces ganador del Oscar. De hecho, Star Wars: Starfighter será la tercera cinta de la IP que no contará con una partitura del norteamericano, tras la aplaudida precuela Rogue One, firmada musicalmente Michael Giacchino y Solo: Una historia de Star Wars, cuya composición musical llego de la mano de John Powell.

El sustituto no será por supuesto, alguien sin experiencia. Star Wars: Starfighter contará con la creación musical del 14 veces nominado a la estatuilla dorada, Thomas Newman. A sus 70 años, la filmografía y currículum de Newman están fuera de toda duda. Pues entre otras, él es el responsable de bandas sonoras inolvidables como Cadena perpetua, Camino a la perdición, SkyFall, Buscando a Nemo o 1917. La noticia fue confirmada por el director Shawn Levy en una entrevista mientras promocionaba la recién estrenada quinta temporada de Stranger Things, quien dirige dos episodios en la despedida definitiva de la serie de Netflix.

‘Starfighter’ no contará con el talento de John Williams

Starfighter no contará con una creación de John Williams, quien hace algunos meses anunció que saldría de su retiro momentáneo para componer la BSO de la nueva cinta-sin todavía título oficial-de Steven Spielberg.

Entre los recientes trabajos de Newman encontramos su participación en El club del crimen de los jueves de Netflix. Antes de poder ver su desempeño en Star Wars: Starfighter, el compositor estrenará tres largometrajes en 2026; Monsanto, In the Blink of an Eye y Anxious People.

Un «maestro» para Star Wars

Recoger el testigo melódico de Williams es un reto para cualquiera, pero en su charla en el podcast On Film With Kevin McCarthy, el director canadiense ha expresado su entusiasmo por la incorporación de Newman a la franquicia, a quien define como «un maestro»: «Si me pidieras que nombrara a mis compositores favoritos, cinco de los 10 mejores son Thomas Newman».

Star Wars: Starfighter llegará a los cines de todo el mundo el 28 de mayo de 2027.