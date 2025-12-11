Eduardo Inda señala en su vídeoanálisis de hoy que «Leire Díez, la gran fontanera no del Partido Socialista, la gran fontanera de Pedro Sánchez, el capo di tutti capi, ya está en la jaula, que es lo que toca en un estado de Derecho con cualquier pajarraco, pajarraca o pajarraque». Explica el director de OKDIARIO que «Leire Díez es una pajarraca de cuentas, pero yo espero que estando en la cárcel acabe cantando La Traviata, ella ya ha avisado que si el Partido Socialista la dejaba tirada y acababa entre rejas, se tenían que ir preparando. Ella sabe mucho, sabe todo y espero que acabe a la gran X, al gran elefante blanco».

En este escenario, recuerda Inda que «la operación contra Leire Díez ha sido posible gracias al personaje gracias al cual comenzó todo este destape de la corrupción sanchista, al cual yo no voy a santificar pero al que hay que agradecer que esté colaborando con la justicia», esto es, Víctor de Aldama. Se trata de «la persona que puso a la UCO tras la pista de Leire Díez y del tal Fernández, el jefe de la SEPI, la mano derecha de María Jesús Montero, es la persona que además ayudó a esclarecer la trama de las mascarillas y es la persona que nos contó que Cerdán era un corrupto». Aldama señalaba a Cerdán hablando de «unos miles de euros que le había pedido como mordida y luego resultó que Cerdán es archimultimillonario».

Más allá, «empezó también señalando también a Ángel Víctor Torres, que también va a acabar mal, muy mal, y puso negro sobre blanco sobre toda la corrupción que rodea a Pedro Sánchez».

Concluye Inda: «Esperemos que Víctor de Aldama siga tirando de la manta, esperemos, y así lo están haciendo que sigan tirando de la manta Koldo García y José Luis Ábalos, y esperemos que Pedro Sánchez acabe donde toca en cualquier estado de Derecho con cualquier pajarraco, entre rejas».