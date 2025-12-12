El zasca del candidato de Vox a Gallardo: «Que usted es un procesado y corrupto es una certeza»

Óscar Fernández, candidato de Vox a la Presidencia extremeña, ha recordado que el líder de los socialistas en la región, Miguel Ángel Gallardo, está «procesado». Así lo ha asegurado durante la celebración del debate electoral que, en la noche de este jueves, ha tenido lugar en la televisión pública de Extremadura. «Que usted es un procesado y corrupto es una certeza», ha asegurado.

El rifirrafe entre Fernández y Gallardo ha sido uno de los más sonados en las intervenciones del debate a diez que, a partir de las 21:00 horas de la noche de este jueves, se ha celebrado en el canal de la televisión autonómica de Extremadura. Una reacción, la del candidato de Vox, que ha venido precedido de las críticas de Gallardo a lo que, a su juicio, ha sido la «conga electoral» que ha protagonizado su formación política junto con el Partido Popular.

«Lo que ha dicho el señor Gallardo sobre nosotros, es una opinión», ha asegurado Fernández en el momento de su réplica. «Pero que, él es un procesado y corrupto, es una certeza», ha asegurado, provocando el enfado en el candidato del PSOE.

Lo cierto es que Gallardo, ex presidente de la Diputación de Badajoz, está procesado por presunta prevaricación y tráfico de influencias, delitos por los que será juzgado en mayo de 2026. Ello, por haber enchufado al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un puesto en la Diputación de Badajoz. Se trata de David Sánchez Azagra, músico de profesión, a quien el líder socialista extremeño premió con una plaza ad hoc en el conservatorio y por la que cobraba un sueldo público por no ir a trabajar.

A estas irregularidades y tras la apertura de las pesquisas judiciales, Gallardo procedió a su aforamiento de manera exprés para entorpecer cualquier acción de la Justicia. Una peculiar maniobra con la que obligó a cinco compañeros a apartarse de las listas en pro de convertirse en diputado de la Asamblea extremeña, y, por tanto, en aforado, aun a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia, haya acusado que incurriera en un delito de «fraude de ley».

«Me da una absoluta vergüenza el estar compartiendo este plató con el señor Gallardo», ha espetado el propio Fernández minutos más tarde, cuando el moderador del debate ha dado permiso a los candidatos para poder participar en un turno libre para responder a las réplicas de sus rivales.

Gallardo, que se ha visto acorralado no sólo por el candidato de Vox, ha mantenido la mirada cabizbaja en todo momento. Y a ninguna de las acusaciones sobre su cita judicial el próximo día 9 de enero, se ha atrevido a contestar. «Usted es un señor que está procesado por graves delitos de corrupción», ha señalado Fernández.

Con todo, ha recordado la creación de un puesto ad hoc, «un puesto fantasma», tal y como ha asegurado, para el hermano del presidente del Gobierno. Asimismo, le ha reprochado que siga «teniendo la cara y el morro» de, tras su imputación, haya seguido adelante con su candidatura a la Presidencia de la Junta de Extremadura.