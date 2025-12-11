Guardiola tumba a Gallardo: «Lecciones de igualdad de quienes taparon a Ábalos y Salazar, ni una»

La líder del Partido Popular en Extremadura, María Guardiola, ha cargado contra el discurso feminista de su rival del PSOE, Miguel Ángel Gallardo. Durante la celebración del debate electoral de la televisión autonómica extremeña, la candidata popular ha reprendido al líder socialista con que «lecciones de igualdad de quienes taparon a Ábalos y Salazar, ni una».

El enfrentamiento entre Guardiola y el procesado Gallardo ha sido, sin duda, uno de los más tensos durante el desarrollo del debate electoral que, en la noche de este jueves, ha reunido a los diez candidatos a la Presidencia de la Junta de Extremadura.

«No voy a aceptar una sola lección de Igualdad de quienes han tapado lo de Ábalos, lo de Errejón, lo de Salazar», ha señalado la candidata del PP. Y referencias, las de Guardiola, con las que ha querido hacer poner de manifiesto los innumerables escándalos de acoso sexual que afectan a miembros del PSOE.

Entre ellos, a algunos de los más estrechos colaboradores del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como lo ha sido en este caso Paco Salazar. Figura «clave» en las primarias de Sánchez que ha estado protegido por las altas esferas de Ferraz y de Moncloa. «Deberían tener un poquito de pudor para hablar de estos asuntos», ha esgrimido Guardiola.

Gallardo, en defensa del PSOE

El candidato de los socialistas, Gallardo, ha salido en defensa de su partido por las acusaciones de acoso sexual que pesan sobre varios miembros del PSOE. Un candidato, el del PSOE, pendiente de ser juzgado por la creación de un puesto ad hoc para colocar a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, con una plaza en la Diputación de Badajoz.

Con todo, el líder de los socialistas extremeños ha hecho uso de la deixis para poner en una difícil tesitura a su rival del PP. En concreto, el candidato de Sánchez ha sacado una imagen de Manuel Naharro, miembro del PP acusado de un supuesto delito de acoso sexual.

Una fotografía, la del investigado y candidato también en las listas del PP a las elecciones extremeñas, con la que ha acusado a María Guardiola de «proteger» y «amparar» a un acosador, un hombre que no respeta a las mujeres.