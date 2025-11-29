El PSOE se esconde en el anonimato para comprar jóvenes por 109 € para su ‘spot’ electoral en Extremadura

El PSOE está intentando comprar de tapadillo a jóvenes –ofrece lo que califica como «sobresueldo»– para que participen en su anuncio publicitario para las elecciones extremeñas del próximo 21 de diciembre. Tal y como ha descubierto OKDIARIO, los socialistas han lanzado a la desesperada una campaña para captar el voto más joven ofreciéndoles a través de un mensaje anónimo 109 euros si actúan en el rodaje.

En pleno estallido judicial por la corrupción, el PSOE de Extremadura ofrece dinero a los jóvenes que participen en el anuncio publicitario para la campaña electoral de Miguel Ángel Gallardo, el ex presidente de la Diputación de Badajoz procesado y a la espera de juicio penal por crear presuntamente un puesto ficticio para el hermanísimo de Pedro Sánchez, que usa como nombre artístico David Azagra.

Miguel Ángel Gallardo –a quien Pedro Sánchez ha mostrado públicamente su apoyo en un acto de precampaña en Mérida–, se sentará en el banquillo de los acusados del 9 al 14 de febrero junto con el hermanísimo de Sánchez y otros ocho procesados. Todos acusados de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por participar en el Caso Azagra, centrado en la creación ad hoc de la plaza de jefe de oficina de Artes Escénicas sin seguir los procedimientos legales establecidos para el acceso a empleos públicos.

El PSOE pide fotos «de cara y cuerpo»

A través de un mensaje anónimo de WhatsApp, un anunciante ofrece 109 euros a aquellos que participen en «un spot para un partido». El anuncio que circula por redes no especifica de qué formación se trata. Los únicos requisitos que se pide a los figurantes es tener entre «20 y 30 años» y mandar «una foto de cara y cuerpo». Los interesados deben contactar, por mensaje de texto, a un número que se indica a la atención de Iván, el organizador de la campaña.

El mensaje de WhatsApp comienza con un «buenas tardes, estamos buscando figuración para un spot publicitario para partido político extremeño». Tal y como ha descubierto OKDIARIO, el partido político que se esconde detrás de ese mensaje es el PSOE, como ha confirmado el propio organizador de la convocatoria en una llamada telefónica.

«Sí, es para el PSOE», ha contestado Iván, en una conversación mantenida con este diario, donde una periodista se ha hecho pasar por una joven extremeña.

El jugoso gancho del mensaje con el que los socialistas estarían intentado comprar las voluntades juveniles es el siguiente: «Si te encaja el plan y quieres un sobresueldo manda un WhatsApp con tu nombre, edad, fotos de cara y cuerpo».

Según se indicaba, el rodaje está previsto para este sábado en Mérida, donde los elegidos deben «llegar por medios propios». Por participar en la grabación, cuyos ensayos están calculados en 11 horas aproximadamente, recibirán un «salario» de «50 euros por derechos de imagen» y «59 euros por la jornada». Es decir, ofrecen un total de 109 euros a los jóvenes elegidos.

Los jóvenes no optan por el PSOE

El intento del PSOE de comprar voluntades coincidiría con la tendencia de las generaciones millenial (nacidos entre 1981 y 1996) y zoomer (nacidos entre 1997 y 2012) a apoyar postulados de derechas.

Según el barómetro del CIS, Vox es el partido preferido entre los jóvenes de 18 a 24 años. El CIS de Tezanos advirtió, este pasado septiembre, que uno de cada cuatro jóvenes piensa a votar a Vox en las próximas elecciones en España. Concretamente el 25,1%. Casi el mismo porcentaje que suman juntos el PP –que representa el 14,1% en esta franja de edad– y el PSOE –12,9%–. Una inclinación de voto que ha ratificado esta semana el Centro de Estudios de Opinión (CEO) de Cataluña en su último barómetro publicado.