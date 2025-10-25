Palmer Basket-Alimerka Oviedo: reencuentro con Son Moix

El Palmer Basket Mallorca Palma regresa a su hogar en competición oficial tras el mágico 3 de mayo en el que la entidad certificó su ascenso. El cuadro liderado por Marco Justo calcula sus avances como grupo ante el Alimerka Oviedo este domingo a las 18 horas en el retorno de la plantilla al Palau d’Esports de Son Moix.

El bando isleño aborda el envite con la única duda de Nuno Sá. El exterior luso ya se ejercita con sus compañeros y podría contribuir al bloque balear en la contienda. El Palmer Basket avanzó a los octavos de final de la Copa de España después de vencer en el complejo feudo del Gipuzkoa Basket en el último encuentro. La escuadra mallorquina sustentó el triunfo en la robustez defensiva y en la productividad desde el triple. La victoria por 76-86 ha dotado de confianza al equipo.

El Oviedo es un rival que concentra una sólida variedad de jugadores con unas cualidades incuestionables para interpretar el baloncesto. El organizador, Greg Parham II, atesora las capacidades para ocasionar situaciones ventajosas para los ovetenses. Parham II promedia 16,5 puntos por enfrentamiento y aporta 4 asistencias.

Calvin Hermanson alcanza los 13,3 puntos por partido y es una amenaza constante desde el perímetro para los oponentes. El ala-pívot Robert Cosialls ofrece una rotación eficiente al contrincante, el interior; suma 9 puntos y 4,3 rebotes de media en poco más de 18 minutos de intervención. El adversario es el segundo conjunto que cuenta con un mayor número de posesiones por cita, con 79,3. Además, el Oviedo es el sexto equipo que mejor protege el rebote defensivo con 24 capturas blindadas por compromiso.

El entrenador del Palmer Basket, Marco Justo, ha desmenuzado las cuestiones más relevantes del partido. El técnico ha razonado: “Nos enfrentamos a un muy buen equipo, que está bien entrenado; tienen jugadores con puntos en las manos como Parham y Hermanson”.

Justo ha enfatizado: “Tienen un juego rápido, agresivo en defensa; nos vamos a encontrar un rival difícil”. Marco Justo ha apuntado: “El factor público para nosotros es muy importante; esperamos vivir un buen ambiente”.