76-86. El Palmer Basket, a octavos de final de Copa

Objetivo cumplido. El Palmer Basket estará en octavos de final de la Copa de España tras eliminar al Gipuzkoa Basket. El equipo instauró una cadencia veloz al encuentro desde los compases iniciales del duelo. El cuadro liderado por Marco Justo distribuyó sus ofensivas con una notoria velocidad y halló en el triple su aliado principal en el enfrentamiento. Ander Urdiain, con cuatro ejecuciones sobresalientes desde la larga distancia, asomó en la contienda como la baza perfecta para el elenco turquesa. Javier Nicolau fue la figura destacada del bando local. El pívot elaboró diversas acciones de bella factura en la pintura.

Ismael Massoud y Matt Frierson, con un triple cada uno, confirmaron el extraordinario momento del grupo en este apartado. La excelsa actividad defensiva del bloque y el notable rendimiento de Golden Dike y Álex Almenta en la zona cimentaron la ventaja isleña, 13-22.

En la segunda entrega, el Palmer Basket prosiguió con su lección en la construcción de los ataques. Adrián Chapela manejó las operaciones mallorquinas con sapiencia y, además, mostró condiciones de lanzamiento con un brillante tiro de tres puntos.

La energía de Jesús Carralero y Golden Dike ayudó en elevadas cantidades al equipo en el instante de reacción del oponente. El Gipuzkoa Basket aumentó prestaciones y, gracias al rebote ofensivo y a la fortaleza física, estrechó el cerco en el luminoso, 38-39. El conjunto balear llegó al entreacto con un 53% de acierto en el triple, 9/17.

En el tercer asalto, los epígonos de Marco Justo efectuaron una puesta en escena espléndida tras el paso por vestuarios. El Palmer Basket implantó un entramado defensivo sin fisuras y dificultó la circulación de pelota del contrincante sobremanera.

La personalidad del capitán, Joan Feliu, los siete puntos de Matt Frierson, dos triples y un tiro libre tras técnica, sumado al ímpetu de la plantilla en su totalidad, permitieron a los visitantes obtener una renta significativa, 54-63.

En el último capítulo, el recién ascendido a la Primera FEB levitó sobre la pista y rozó la excelencia en los parámetros que miden cómo se debe practicar este deporte. Ángel Comendador lució su naturaleza atlética e hizo de las finalizaciones en las cercanías del aro un arte enriquecedor para la vista.

Alessandro Scariolo dirigió las operaciones con celeridad y aportó puntos de calidad. Golden Dike se adueñó de las posiciones interiores y el Palmer Basket rubricó su clasificación para los octavos de final. El resultado final, 76-86. Adrián Chapela, con 17 créditos de valoración, fue el jugador más destacado de la cita.

Gipuzkoa Basket: Ngom (1), Terry (8), Hanzlik (10), Zubizarreta (10), Motos (11), Ansorregui (6), Maiza (-), Nicolau (11), McGhie (5), Korsantia (11), Arroyo (3) y Rosa (-).

Palmer Basket: Frierson (10), Scariolo (10), Chapela (7), Urdiain (12), Dike (8), Carralero (9), Feliu (8), Almenta (1), Hollowell (4), Comendador (10) y Massoud (7).

Parciales: 13/22, 25/17, 16/24 y 22/23.

Árbitros: Adán Rodríguez, Gómez Luque y Muñoz Herrera.