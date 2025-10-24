Una soltera de ‘First Dates’ amenaza con dejar tirado a su cita: «Cuando lo he visto…»

El restaurante de First Dates ha vuelto a abrir sus puertas con el objetivo de presentar a su nueva tanda de solteros. El popular formato de citas a ciegas se ha convertido en uno de los más vistos de la parrilla televisiva española. Y es que, después de casi diez años en emisión, cada vez son más las personas que apuestan por encontrar el amor en Cuatro. De esta manera, el pasado jueves, 23 de octubre, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como Luis. El soltero, de 70 años, se presentó como un hombre dispuesto a conquistar con su arte y filosofía romántica.

«Yo canto con amor, con dulzura y con sentimiento, como lo hacía Rocío Jurado», dijo en su presentación. Pues, cantar es una de sus grandes pasiones. Asimismo, respecto a lo que busca en una mujer, dejó claro que no quería una aventura pasajera. «A mí me gusta esa mujer, pero no por el físico, sino por su forma de ser. Yo no busco fornicar, busco amor del alma», señaló. Ante ello, teniendo en cuenta sus requisitos, la organización del programa le presentó a Paqui. La soltera, de 71 años, se presentó como una jefa de cocina «demasiado cariñosa». Eso sí, lo que ninguno de los dos se esperaba era que el programa los elegiría para tener una cita.

«Lo conocía de antes de Leganés y nunca me ha caído bien porque es muy fantasma. Cuando lo he visto, me ha dado una tristeza grandísima. Se cree superior a todo el mundo, que es muy guapo. No me gusta nada de él», confesó ella con disgusto. Paqui no ha tenido reparos en decirle a la cara que no quiere nada con él. No tiene nada en su contra, pero no es el tipo de hombre que quiere en su vida.

Luis sobre su cita de ‘First Dates’: «Ella busca la parte física, fornicar»

Al escucharla, Luis opinó lo mismo de ella. «Yo tampoco. Yo busco a Claudia Sheinbaum», le dijo. Ante ello, Paqui fue directa. «Yo un Bertín Osborne tampoco esperaba», le ha espetado. El soltero, molesto, no ha tenido reparos en juzgarla por su actitud con él. «Se fija en lo físico y eso es una decadencia. Hay que fijarse en el cerebro y ella en el cerebro… Ella busca la parte física, fornicar. Eso yo no lo quiero. Bueno, sí, pero cuando me acople a ella», ha reflexionado.

«Si lo sé me quedo en Leganés», comentó Luis. Por su parte, Paqui, en un tono conciliador, le lanzó una propuesta. «Si quieres, dejamos la cena y nos marchamos», le dijo. Pero, Luis le respondió que no tenía problema en disfrutar de la cena y luego irse, sin más. Eso sí, no le ocultó que sentía que había tenido mucha mala suerte en la elección de su cita.

«No esperaba esto, sino no hubiese venido tampoco. No tenemos nada en común. Nos hemos visto alguna vez y no lo tenemos», comentó Paqui. La soltera ha indicado que, a pesar de su edad, tiene mucho amor que dar todavía. «Pero a él por supuesto que no. Preferiría morirme antes», sentenció.

A pesar de la tensión, ambos pasaron hasta su mesa en el restaurante. Un intercambio de palabras donde quedó claro que Paqui no estaba tan equivocada. Y es que, Luis, sin filtros, le dijo que ella no tiene un aspecto juvenil, que su mujer era más guapa y que está «gordilla». Unas palabras que molestaron mucho a la soltera.

«No es un caballero, no es una persona relajada y tranquila. No me gusta nada, cero», destacó Paqui. Por ello, en la decisión final de First Dates, no hubieron sorpresas. «No me ha gustado nada de él», ha apuntado Paqui. «Yo no soy tonto. Me doy cuenta de que no funciono, y yo le agrado, pero no te convenzo», señaló Luis antes de irse.