A raíz de su interpretación del personaje de Tommy Shelby en la serie que se puede ver en Netflix Peaky Blinders, el actor Cillian Murphy se ha convertido en una estrella. Aunque tiene millones de fans en todo el mundo, el actor no tiene redes sociales y le gusta pasar desapercibido. ¿Cuál es la razón de esta actitud?

Cillian Murphy, como ha comentado en varias entrevistas, prefiere mantener un perfil bajo y no mantener ninguna interacción con sus fans en las redes sociales.

¿Quién es Cillian Murphy?

Cillian Murphy es un actor irlandés que en la actualidad tiene 46 años. Nació Cork y ha trabajado también como músico y productor. La música fue su pasión en la infancia y adolescencia y tras terminar la educación secundaria, creó con su hermano la banda The Sons of Mr. Green Genes, en la cual era el vocalista, guitarrista, componía todos los temas y en ocasiones pianista.

Empezó a estudiar derecho en la Universidad Colegio Cork, donde comenzó a actuar en varias obras de teatro. Allí conoció a Yvonne Mc Guinnes, la artista plástica que luego se convirtió en su esposa y la madre de sus hijos Malachy y Aran. Su debut formal como actor fue en 1996 con un papel secundario en la obra Disco Pigs de Enda Walsh.

Después, el actor empezó a trabajar en varias películas independientes y series de televisión británicas e irlandesas. En 2002 protagonizó la película 28 Days Later, en 2003 Intermission y en 2005 interpretó a una mujer transgénero en Breakfast on Pluto, lo que le valió una nominación al Globo de Oro. Tambien ha trabajado con el director Christopher Nolan en el papel de Espantapájaros en la trilogía de The Dark Night (2005-2012), Inception (2010) y Dunkirk (2017).

Cillian Murphy saltó a la fama al interpretar del 2013 hasta 2022 el papel de Tommy Shelby en la serie Peaky Blinders, por lo que ha recibido muy buenas críticas. Su carrera como actor en la actualidad es una de las más prometedoras.

¿Por qué no tiene redes sociales?

Cillian Murphy solo quiere trabajar en proyectos que le interesen y que sean positivos para su carrera. No hace anuncios publicitarios ni tampoco acude a grandes eventos. Incluso no ha querido instalarse en Hollywood y posicionar desde allí su carrera.

El actor irlandés, en resumen, no quiere ser famoso y que su vida en Irlanda cambie debido a su fama. Le gusta estar en su casa y disfrutar de su familia. Solo quiere que se hable de él por sus papeles y su carrera como actor. Cillian Murphy es de las pocas estrellas que solo quieren brillar por su carrera profesional.