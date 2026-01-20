Antes de ser un Peaky Blinder, Cillian Murphy lideró este fantástico drama político que arrasa en HBO

Muchos lo conocen principalmente por ser el líder y protagonista indiscutible de la serie Peaky Blinders (Steven Knight, 2013). Otros por su Oscar al mejor actor, encarnando al padre de la bomba atómica en Oppenheimer (Christopher Nolan, 2023). Pero en realidad, Cillian Murphy comenzó a demostrar su categoría de actor con El viento que agita la cebada, el drama bélico que dos décadas después de su estreno, está brillando en la plataforma de HBO Max.

Ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes, la cinta dirigida por Ken Loach centraba su mirada en la lucha por la independencia de Irlanda a principios del siglo XX. Con el libreto del guionista Paul Laverty (colaborador habitual de Loach), el origen del título remite a una balada irlandesa decimonónica que aludía a cómo los rebeldes solían llevar en sus bolsillos, a modo de provisión, granos de cebada que posteriormente a su muerte crecerían en sus tumbas anónimas simbolizando la resistencia del país. Loach es un referente en el cine social británico, teniendo ejemplos fehacientes a lo largo de su carrera. Desde Sweet Sixteen (2002) a Yo, Daniel Blake (2016), uno de los títulos más conocidos de su filmografía. Pero ¿cuál es la sinopsis real detrás de El viento que agita la cebada?

Cillian Murphy en ‘El viento que agita la cebada’: sólo en HBO

La sinopsis oficial nos pone en la piel de dos hermanos; Damien y Teddy. El primero abandona su prometedora carrera médica para unirse al IRA (el Ejército Republicano Irlandés) con el segundo y luchar ambos en la resistencia contra la agresiva ocupación británica. Sin embargo, mientras Teddy termina aceptando el tratado Anglo-Irlandés como un camino hacia la paz, Damian termina radicalizando todavía más su postura. El enfrentamiento rompe los lazos familiares y los convierte en enemigos en la Guerra Civil del país.

Acompañando a Cillian Murpy en El viento que agita la cebada disponible en HBO, encontramos a todo un elenco de actores conocidos de la industria. Murphy encarna a Damien, mientras que Padraic Delaney (El hombre que conocía el infinito) da vida a Teddy. Después tenemos a nombres como William Ruane (La parte de los ángeles), Orla Fitzgerald (Take Down) y la estrella de Juego de Tronos, Liam Cunningham.

Aparte de estar presente en el catálogo de la marca de vídeo bajo demanda de Warner, el filme se encuentra disponible para los suscriptores de Movistar Plus (ficción total) y FlixOlé.

Una carrera repleta de reconocimiento

Cillian Murphy ya había participado en grandes proyectos antes de El viento que agita la cebada. Desde 28 días después (Danny Boyle, 2002) a Cold Mountain (Anthony Minghella, 2003) y sobre todo su villano, El espantapájaros, en Batman Begins (Christopher Nolan, 2005).

En los próximos dos años, el intérprete irlandés volverá a sus orígenes estelares. Regresará a la piel de Tommy Shelby en Peaky Blinders: El hombre inmortal, programada para llegar a a Netflix el 20 de febrero y recuperará su papel en la saga de 28 años después, con una tercera parte que llegará a los cines en 2027.