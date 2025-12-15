Ana Rosa: «No polarizo, sólo denuncio lo que hace el Gobierno y se está demostrando que es verdad»

Ana Rosa Quintana ha contestado hoy a su compañero Máximo Huerta después de que éste la acusara en broma de polarizar a la población con sus conocidos editoriales diarios. La presentadora de El programa de Ana Rosa ha sido tajante y ha dicho: «Yo no polarizo. Yo soy una periodista que lleva muchos años viendo lo que estaba pasando con este Gobierno y su presidente y que lleva muchos años denunciándolo. Me ha costado sangre, sudor y lágrimas y ahora se está demostrando que todo era verdad». Y hablando de editoriales, en el de este lunes 15 de enero la comunicadora de Telecinco ha puesto nota al año de Pedro Sánchez: «Muy deficiente. Esa es la nota del Gobierno en este curso político del que va a hacer balance hoy el presidente. Un balance que Sánchez ha adelantado para no tener que dar la cara ante el previsible batacazo que se va a dar el domingo en las elecciones extremeñas con el primer candidato de la historia imputado».

Este lunes día 15 de diciembre, en El programa de Ana Rosa se ha debatido sobre la polarización y cómo ésta ha provocado que el 14% de los españoles lleguen a romper la relación con las personas de su círculo más cercano. Ante este escenario, Ana Rosa Quintana ha sido acusada irónicamente por su compañero Máximo Huerta de «polarizar» con su editorial al comienzo del matinal de Telecinco.

«Yo no polarizo. Yo soy una periodista que lleva muchos años viendo lo que estaba pasando con este Gobierno y su presidente y que lleva muchos años denunciándolo. Me ha costado sangre, sudor y lágrimas y ahora se está demostrando que todo era verdad», ha dicho la presentadora además de añadir que: «Yo creo que el Partido Socialista no debe caer por culpa de Pedro Sánchez porque él y su equipo son otra cosa y me parecería horrible que este partido llegase a la irrelevancia porque es un partido necesario para nuestra democracia. Yo no estoy en contra del Partido Socialista, estoy en contra de lo que están haciendo estas personas del PSOE y del silencio de muchos alcaldes, concejales, militantes y gente absolutamente honrada que se van a ir por el desagüe por culpa de Pedro Sánchez».

La nota de Ana Rosa a Sánchez

Ese mismo día, de hecho, Ana Rosa ha vuelto a cargar contra el PSOE por todos los escándalos que ha protagonizado durante el 2025.

«Buenos días. Muy deficiente. Esa es la nota del Gobierno en este curso político del que va a hacer balance hoy el presidente. Un balance que Sánchez ha adelantado para no tener que dar la cara ante el previsible batacazo que se va a dar el domingo en las elecciones extremeñas con el primer candidato de la historia imputado. Vamos a hacer nuestro propio balance con los asuntos que no va a mencionar el presidente esta mañana. No va a hablar de que su exmano derecha, José Luis Ábalos, comparte celda con su exchófer y excolta, Koldo García», ha comenzado la presentadora de El Programa de Ana Rosa.

Ana Rosa Quintana ha continuado: «Tampoco mencionará que su otra exmano derecha, Santos Cerdán, está a la espera de juicio por adjudicaciones de obra ilegales junto a Antxon Alonso, Leire Díez y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, exmano derecha de María Jesús Montero. Tampoco hará mención a la implicación de tres ministerios y del registro de varias empresas públicas implicadas en las diversas tramas de corrupción. No mencionará la condena al fiscal general ni recordará que están imputados su hermano y su mujer. Y mucho menos mencionará las dimisiones y casos de acoso sexual que él denomina acoso laboral estructural que había en Ferraz, en Moncloa y en varios ayuntamientos socialistas. Sánchez ha dicho este fin de semana que todos los derechos y libertades de las mujeres han venido de la mano del PSOE, aunque no mencionará que las pulseras antimaltrato no funcionan ni hablará de la dimisión de la la secretaria de Igualdad del PSOE en Galicia por el Me Too interno en el partido».

«Tampoco mencionará que el Gobierno se ha saltado la Constitución al no presentar presupuestos, al conceder una amnistía al procés. Sánchez tampoco hablará de la reunión de Zapatero en un monte sin cobertura con el detenido de Plus Ultra 72 horas antes de que lo arrestara la Policía. El verdadero balance del año podría resumirse con Ábalos y Koldo dando las campanadas junto a Salazar y Pilar Alegría comiendo las uvas en un restaurante. Sin embargo, de todo esto, el presidente no hará ningún balance. Literal», ha sentenciado Ana Rosa.