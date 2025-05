Spike Lee cree que esta película de su filmografía no podría hacerse hoy por culpa de Trump: «No exagero»

Un lustro después de su último largometraje, el cineasta Spike Lee vuelve a estar de rigurosa moda por el inminente preestreno de su nueva película en el próximo Festival de Cine de Cannes: Highest 2 Lowest. Historia que le volverá a reunir con Denzel Washington, con quien no colabora desde el estreno en 2006 de Plan oculto. Lee es uno de los narradores audiovisuales más importantes de los 90 y uno de los realizadores pioneros que con más hincapié trataron el tema racial en el celuloide moderno. Pero a pesar de esa especie de mirada adelantada a su tiempo, al igual que otros compañeros autorales de profesión, el director cree que Malcolm X (1992) (una de sus cintas mejor valoradas) no habría podido rodarse en la actualidad y eso es algo que atribuye directamente a la influencia del presidente Donald Trump con las majors de Hollywood.

Protagonizada por Washington, Malcolm X narra la historia biográfica del líder de los derechos civiles que se convirtió al Islam tras una infancia dura y su paso por la cárcel. Cambiando su vida por completo, pronto se convirtió en un carismático líder del movimiento de liberación de la comunidad negra norteamericana. El papel, le supuso al actor su tercera nominación de la Academia, tres años después de haberse alzado con la estatuilla por Tiempos de gloria (1989). No obstante, ya en su momento, la producción estuvo repleta de complicaciones. Sobre todo, cuando en el apartado presupuestario Warner Bros. canceló el proyecto por problemas con la financiación. Y es que aunque hoy pueda resultar extraño, vistos los taquillazos de castings repletos de intérpretes afroamericanos como Black Panther (2018) o la reciente Los pecadores (2025), hace no demasiados años existían grandes dudas en torno a la comercialidad de producciones con actores negros como protagonistas. Fue el caso en su momento de Dos policías rebeldes (1995) o incluso Independence Day (1996), ambas sendos taquillazos en su momento.

Si a esto le sumamos la impronta ideológica que indisolublemente va ligada a un filme sobre la figura de Malcolm X, la opinión de Spike Lee parte de la idea de que en nuestros días, los artistas han perdido parte de su libertad de expresión y voz autoral frente a la polaridad de la realidad política actual.

No podría haber hecho ‘Malcolm X’

Con todo ello, en su entrevista más reciente, Spike Lee se remontó a las complicaciones que tuvo tras la orfandad de Malcolm X provocada por la Warner. «Esa es probablemente la vez que más me he deprimido en mi vida, con la excepción de la muerte de mi madre. La mitad de mi salario se invirtió en la película. Estaba sin blanca», recordaba el director. Después entró directamente en los motivos reales por los que asegura no exagerar ni un ápice en su convencimiento sobre la imposibilidad de poder rodarla bajo la realidad social del mandato de Trump:

«No me gusta entrar en especulaciones, pero muchos de estos (dueños de estudios cinematográficos) estuvieron en la toma de posesión (de Trump). No diré nombres, pero no exagero al decir que (Malcolm X) no se podría hacer hoy en día, dada la situación actual», le explicaba a THR.

Contrariamente a la supuesta simpatía o servidumbre de las grandes majors con Trump que asegura Spike Lee, el máximo mandatario norteamericano fue noticia hace algunos días por el deseo de imponer unos aranceles también en la industria cinematográfica de Estados Unidos, decretando unos impuestos a cualquier largometraje (sea financiado o no por Hollywood) que esté rodado fuera del territorio de EE.UU. Por último, el cineasta terminó la entrevista asegurando que incluso los partidarios del actual presidente no pueden creer lo que está haciendo la administración: «Leo los periódicos e incluso la gente que votó por él dice ‘¡Qué demonios!’».

Malcolm X no se encuentra disponible actualmente en ninguna plataforma.

El nuevo trabajo de Spike Lee

Adaptando la novela de Evan Hunter y versionando el largometraje El infierno del odio (1963) de Akira Kurosawa, Highest 2 Lowest llegará a la plataforma de Apple TV + el próximo 5 de septiembre. Tras su paso por el Festival de la croisette, el filme se proyectará en los cines estadounidenses el 22 de agosto, aunque en España desconocemos si tendrá un huevo en nuestra cartelera.

Highest 2 Lowest cuenta cuenta además con la supervisión del sello independiente A24 y con varias estrellas en su reparto. Entre ellas Jeffrey Wright (The Batman), Lifenesh Hadera (El padrino de Harlem) y el rapero ASAP Rocky (Dope).