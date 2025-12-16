Tráiler de ‘El día de la revelación’: el regreso de Steven Spielberg a la ciencia ficción

Ha tardado mucho en revelarnos el título oficial, pero por fin sabemos que El día de la revelación es el nombre de la nueva película de Steven Spielberg. Un dato relevante, sobre todo si tenemos en cuenta que no es común ver cómo, a seis meses de su estreno, el proyecto todavía era referenciado en su ficha comercial como » la película sin título sobre OVNIS» del rey Midas de Hollywood. Por suerte, dicha novedad ha llegado acompañado de un inquietante adelanto que nos hace rememorar algunos de sus anteriores éxitos de la ciencia ficción, como La guerra de los mundos o Encuentros en la tercera fase.

El adelanto podía preverse, desde la aparición la pasada semana de un críptico mensaje en Times Square en el que se podía leer «todo se revelará», junto a un ojo del revés dentro de la silueta de un ave. En El día de la revelación, Spielberg reúne a estrellas de la talla de Emily Blunt, Josh O’Connor y Colin Firth a través del libreto de su antiguo colaborador, el guionista David Koepp. Con él, el cineasta ha creado obras como Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal y Jurassic Park. Aunque quizás, lo que más estimula a los fans del director es el regreso de este al terreno temático de los extraterrestres y ovnis. En el apartado musical, el tres veces ganador del premio de la Academia vuelve a juntar fuerzas con su inseparable John Williams. La cinta está producida por Amblin Pictures, el propio sello del realizador y Universal, la major que le ha acompañado desde prácticamente los inicios de su carrera en los 70. En su elenco secundario, el filme concentra otros grandes nombres en su casting. Colman Domingo, Eve Hewson y Wyatt Russell son sólo, algunos de los actores que completarán el que es por derecho propio, uno de los estrenos más esperados del 2026.

‘El día de la revelación’: Spielberg vuelve a la ciencia ficción

La idea de la historia detrás de El día de la revelación sale del mismo Spielberg, pero el tráiler todavía oculta inteligentemente la parte central de la historia. Mostrando imágenes apocalípticas y con el personaje de Blunt dando un pronóstico del tiempo interrumpido por inquietantes sonidos extraterrestres, sabemos entre poco y nada del punto central del que arrancan sus personajes.

Más allá de que por supuesto, aparecen los tropos comunes de la obra del director de E.T. el extraterrestre. La presencia infantil como conexión pura con lo sobrenatural, la conspiración y la persecución gubernamental y la extraña consciencia del mundo animal sobre la visita del espacio exterior.

Una oportunidad para reconducir su carrera

A estas alturas, El día de la revelación no va a suponer una sentencia peyorativa sobre la carrera de Spielberg. Pero sí que podría devolverle por fin su condición de autor exitoso para con la cartelera.

Recordemos que el director no tiene un triunfo en la taquilla desde el estreno de Ready Player One en 2018. Desde entonces, tanto su remake de West Side Story como Los Fabelman han sido sonoros fracasos comerciales.

El día de la revelación llegará a los cines de todo el mundo el próximo 12 de junio de 2026.