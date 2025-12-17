Todos los detalles sobre el Talavera de la Reina: en qué división juega, nombre del estadio y quién es el presidente

La tercera ronda de la Copa del Rey ya ha dado el pistoletazo de salida y ya se conocen los primeros equipos clasificados de cara a los octavos de final: Elche, Deportivo de la Coruña, Real Sociedad, Valencia y Barcelona, que vencieron en sus respectivos duelos a Eibar (0-1), Mallorca (1-0, protagonizó la gran sorpresa de la jornada), Eldense (1-2), Sporting de Gijón (0-2) y Guadalajara (0-2). Tras un primer invite de mucha emoción, ahora es el turno para el Real Madrid, que tendrá que verse las caras con un histórico de nuestro fútbol, el Talavera de la Reina, con el que disputará su partido este miércoles 17 de diciembre a partir de las 21:00 horas.

En qué año se fundó y en qué categoría juega

El actual CF Talavera de la Reina se fundó en el pasado verano del 2011 tras la desaparición del histórico Talavera CF y la fusión entre el CF Talavera y el Real Talavera CD. Actualmente, milita en la tercera categoría del fútbol español, es decir, en la Primera Federación, en la que lucha cada semana ante equipos de la talla del Real Madrid Castilla, Cacereño, Guadalajara, que precisamente se enfrentó hace unas horas al Barça en la tercera ronda de Copa, Tenerife o Racing de Ferrol, entre otros. Durante la presente temporada está viviendo un mal momento en lo deportivo, pues ocupa el penúltimo puesto de la tabla clasificatoria, el 19, con tan solo 15 puntos en sus primeras 16 jornadas, tan solo por delante del Cacereño, que ocupa el farolillo rojo con 14 puntos.

En qué estadio juega el Talavera de la Reina

El Talavera de la Reina disputa sus partidos en el mítico municipal ‘El Prado’, que fue inaugurado en el pasado 1944 y que cuenta con un total de 5.100 espectadores que disfrutan cada semana de los partidos de su equipo. Ante el Real Madrid en Copa, se vivirá un ambiente de gala con la ilusión de poder eliminar a uno de los grandes clubes a nivel europeo. Eso sí, a pesar del esfuerzo diario por intentar otorgar unas localidades extras para disfrutar del partido, finalmente no habrá un aumento de aforo, tal y como comentó el concejal de Deportes de la localidad Antonio Núñez: «Habían muchos flecos que no estaban al cien por cien claros y, por tanto, se ha desestimado. No por meter 250 personas más en el campo vamos a correr un riesgo aunque sea del uno por ciento y no quiero que pase absolutamente nada».

Cuántos socios tiene y quién es su presidente

Según datos ofrecidos por la famosa web de Transfermarkt, el Talavera tiene aproximadamente entre 2.500 y 3.000 socios que acompañan a su equipo cada semana en el mítico municipal ‘El Prado’, escenario donde presidía hasta el pasado mes de julio Josué Blázquez, que presentó su dimisión como máximo mandatario blanquiazul después de tres años al cargo. «Ha sido una decisión muy meditada desde hace mucho tiempo. He pensado en mí por primera vez en estos tres años porque mis fuerzas se han agotado. Ojalá algún día volver, pero ahora necesito irme a casa y jugar con mis hijas», concluyó.