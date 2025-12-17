Las estrellas del Barça, a excepción de Lamine Yamal, tuvieron un bonito detalle con varios canteranos del Guadalajara que les esperaban con ilusión en la puerta de salida del estadio Pedro Escartín tras la victoria de los culés en el partido de dieciseisavos de la Copa del Rey. Ter Stegen, Pedri, Ferran Torres, Cubarsí, Raphinha… y así uno tras otro hasta dejar completamente felices a los alcarreños con sus fotos, autógrafos y saludos.