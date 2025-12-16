La película española ‘Sirat’ apunta alto y es preseleccionada en cinco categorías de los Oscar

La película española Sirat, dirigida por el cineasta gallego Óliver Laxe, ha logrado un importante hito en su trayectoria: ha sido preseleccionada por la Academia de Hollywood para los Premios Oscar. La cinta aparece en la lista corta de cinco categorías, entre ellas mejor película internacional, mejor música original, mejor sonido, mejor fotografía y mejor casting, consolidando sus opciones en la carrera hacia la estatuilla.

En la categoría de mejor película extranjera, Sirat competirá junto a otras 14 producciones internacionales, incluida la argentina Belén, por una nominación que se dará a conocer el próximo 22 de enero. La votación definitiva de la Academia para determinar los nominados en todas las categorías se llevará a cabo entre el 12 y el 16 de enero, y la ceremonia de los Oscar 2026 se celebrará el 15 de marzo.

La película, que ya fue premiada con el Premio del Jurado en Cannes, se ha destacado por su enfoque sensorial e inmersivo, narrando la búsqueda de una hija y hermana a través de las raves del desierto africano. Con una propuesta arriesgada y sin miedo a incomodar, Sirat ofrece una experiencia cinematográfica única, alejada de los estándares comerciales y centrada en la emoción y la exploración estética.

Con este reconocimiento internacional y su presencia en múltiples categorías, Sirat reafirma la fuerza del cine español en la escena global y se perfila como una de las producciones más prometedoras de cara a los Oscar 2026.