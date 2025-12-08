La española ‘Sirat’, nominada a Mejor película extranjera y Mejor banda sonora en los Globos de Oro

Sirāt, la película del español Oliver Laxe que hizo historia en el Festival de Cannes, ha recibido dos nominaciones a los Globos de Oro 2026: la cinta es candidata a Mejor película extranjera y Mejor música original (Kangding Ray). El largometraje que conquistó en Cannes el premio del Jurado será también la que represente a España en la próxima edición de los Oscar.

La buena aceptación de Sirāt entre público y crítica no es casualidad, sino fruto de un meditado trabajo de más de una década. Más de 10 años que acaban reflejados de alguna forma en el metraje, en el que una experiencia se convierte en un viaje existencial a medida que los personajes cruzan el desierto de Marruecos (aunque buena parte de la cinta se ha rodado en Teruel).

Con esa premisa, Sirāt ha logrado ya el reconocimiento en Cannes, en los Globos de Oro, en los Independent Spirit Awards -en los que opta a Mejor película internacional- y en los Premios Feroz. De hecho, encabeza estos últimos, sólo por detrás de Los domingos (Alauda Ruiz de Azúa), con siete nominaciones. A todos estos hay que sumar también el Gold Hugo a Mejor película en el Chicago International Film Festival.

Además, el trabajo de Oliver Laxe ha entrado en una de las listas anuales cinematográficas más valoradas en el mundo del cine: la elaborada por los críticos de la revista estadounidense The New Yorker, que la ha valorado como la mejor película del año. La destacan por tratarse de un thriller de supervivencia «visual» y «sonoramente sobrecogedor». Lo cierto es que se podría decir que Sirāt entra por los ojos, dada su espectacular fotografía.

Sirāt rivalizará con El agente secreto (Brasil), Un simple accidente (Francia), La voz de Hind (Túnez), No Other Choice (Corea del Sur) y Valor sentimental (Noruega) por el Globo de Oro a la Mejor película de habla no inglesa. Si logra superar al resto o no, se sabrá el 11 de enero, cuando se entreguen los galardones. En esta edición es Una batalla tras otra (Paul Thomas Anderson) la que parte como la gran favorita, con 9 nominaciones, seguida de Valor sentimental, Sinners y Hamnet.

En otras categorías destaca la nominación de Guillermo del Toro a Mejor director o la de la irlandesa Jessie Buckley, la noruega Renate Reinsve (conocida principalmente por La peor persona del mundo) o Julia Roberts. La última aspira al Globo de Oro por su papel en Caza de brujas, de Luca Guadagnino, que ha recibido duras críticas por su supuesto tono machista por parte de quienes no han sabido darle la lectura adecuada (como la misma Julia Roberts subrayó en el Festival de Venecia). En televisión, despunta la serie Adolescencia, Slow Horses o Separación.

Protagonizada por Sergi López y Bruno Núñez Arjona, Sirāt cuenta la búsqueda de un padre que no sabe dónde está su hija, que ha desaparecido en un ambiente en el que se palpa el inicio, casi, de una tercera guerra mundial. «El guion de la vida está bien escrito», dijo Laxe al explicar el significado de su obra.

Oliver Laxe se trasladó a Barcelona para estudiar cine en la Universidad Pompeu Fabra. Profesionalmente, debutó en Londres (Reino Unido), donde rodó su primer cortometraje en 2006. Su siguiente destino fue Tánger (Marruecos), donde dirigió dos más que le valieron varios premios de certámenes cinematográficos.

El éxito profesional de Oliver Laxe está muy ligado al Festival de Cannes. El director rodó en Tánger su primer largometraje, Todos vos sodes capitáns, que nació de su experiencia en el proyecto Dao Byed creado por él mismo -un taller cinematográfico para niños del Magreb-. La película salió del Festival Internacional de Cine de Cannes con el premio FIPRESCI en 2010, de la crítica y la prensa cinematográfica.

Seis años después, también en el Festival de Cannes, estrenó Mimosas, que se hizo con el Gran Premio de la Semana de la Crítica, y en 2019, con O que arde, se llevó el Premio del Jurado de la sección Un certain regard. Su idilio con el certamen llegó a su máximo esplendor -hasta el momento- este 2025, con el Premio del Jurado por Sirāt, ex aequo con Sound of Falling (Mascha Schilinski).

Laxe también cautivó con la película O que arde (Lo que arde), en la que abordó la problemática del medio rural y su desaparición a consecuencia de los incendios forestales. O que arde, rodada en Galicia, fue reconocida en el Festival de San Sebastián y obtuvo cuatro nominaciones en los Goya, de las que ganó dos. Estos fueron sólo algunos de los galardones que recibió.