TVE llega tarde para anunciar a los presentadores de las Campanadas: ¿Cuándo se sabrá?

RTVE ha celebrado hoy una rueda de prensa para presentar su parrilla de cara a las Navidades. Durante el acto se esperaba que se dieran los nombres de los presentadores de las Campanadas después de que Andreu Buenafuente y Silvia Abril se retirarán hace unos días por problemas de salud del humorista. Luego se dijo que la elección se haría por votación popular pero finalmente todo ha sido una broma y la identidad de los que competirán con Cristina Pedroche y Alberto Chicote (Atresmedia) el próximo 31 de diciembre se sabrá el próximo jueves 18 a las 20.30 en directo (para así conseguir más audiencia). Lo que no es de recibo es qu , a menos de dos semanas, los españoles aún no sepan con quién se van a tomar las uvas en la cadena que pagamos todos. Y encima hacen chistes con eso.

En una rueda de prensa celebrada en el Teatro Real de Madrid, RTVE anunció su programación navideña para este 2025. Había mucha expectación para saber quiénes serán los presentadores, finalmente, de las Campanadas de este año tras la baja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril.

En un principio, la cadena pública le dijo a los periodistas desplazados hasta allí que sería el público el encargado de elegir presentadores con una encuesta que se pondría en marcha el próximo viernes. Recordemos que hace unas semanas, la web de la cadena ensayó algo parecido para que el público lanzase sus propuestas. Pero al final, como homenaje a la gala Inocente que se emite desde hace 20, todo era una broma.

Cierto es que nunca se dijo explícitamente que se iban a dar los nombres de los presentadores pero había esperanzas de que así fuera teniendo en cuenta las fechas que son. Aún con todo, hacer bromas al respecto no parece muy lúcido en un ente público.

Lo que se sabe es que RTVE ya sabe quiénes presentarán las Campanadas, algo que se anunciará en directo el próximo jueves 18 de diciembre a las 20.30 horas.

La baja de Buenafuente y Abril

La productora El Terrat, fue la encargada de confirmar face cuatro días, que Buenafuente debe continuar con el descanso médico prescrito semanas atrás, un periodo de recuperación que afecta a todos sus compromisos laborales, incluidos su programa televisivo y la retransmisión de Fin de Año. Esta situación también arrastra la ausencia de Silvia Abril, ya que ambos habían sido contratados para presentar la velada en pareja.

Además, el propio Buenafuente emitió un comunicado que fue difundido a través de las redes de RTVE. «No va a ser posible hacer las Campanadas. No veo ninguna cosa buena en forzarme para hacer un trabajo un día. Hay que volver bien y estar en la senda y en el avance para volver a hacer lo que me gusta. No es fácil parar, pero mi televisión me ha apoyado y es muy importante», señaló el humorista.