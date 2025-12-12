Buenafuente y Silvia Abril no presentarán las Campanadas de RTVE

Andreu Buenafuente y Silvia Abril finalmente no presentarán las Campanadas de RTVE el próximo 31 de diciembre. La pareja de presentadores, que había sido anunciada como la gran apuesta de la cadena para despedir el año desde la Puerta del Sol, se ha visto obligada a renunciar a la cita debido a la prolongación del parón profesional que atraviesa Buenafuente por motivos de salud.

La productora del humorista, El Terrat, ha sido la encargada de confirmar que Buenafuente debe continuar con el descanso médico prescrito semanas atrás, un periodo de recuperación que afecta a todos sus compromisos laborales, incluidos su programa televisivo y la retransmisión de fin de año. Esta situación también arrastra la ausencia de Silvia Abril, ya que ambos habían sido contratados para presentar la velada en pareja.

Además, el propio Buenafuente ha emitido un comunicado que ha sido difundido a través de las redes de RTVE. «No va a ser posible hacer las Campanadas. No veo ninguna cosa buena en forzarme para hacer un trabajo un día. Hay que volver bien y estar en la senda y en el avance para volver a hacer lo que me gusta. No es fácil parar, pero mi televisión me ha apoyado y es muy importante», ha señalado el humorista.

Un parón temporal

El pasado viernes 21 de noviembre, RTVE lanzó el siguiente comunicado en redes sociales: «Por motivos de exceso de carga laboral y por prescripción médica, Andreu Buenafuente se ve obligado a hacer un parón temporal en su agenda profesional para descansar y recuperarse». El texto también iba acompañado de unas declaraciones de Andreu Buenafuente: «Tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece todo lo que hago. Gracias por la comprensión, el apoyo y el cariño».

La retirada de ambos obliga ahora a RTVE a reorganizar la emisión más vista del año. La corporación debe seleccionar a contrarreloj a los nuevos presentadores que asumirán la responsabilidad de acompañar a la audiencia en los últimos minutos de 2025.

La competencia

Sandra Barneda y Xuso Jones darán la bienvenida al 2026 desde los canales de Mediaset España. Será la primera vez que la presentadora catalana y el artista murciano trabajen juntos, pero ambos tienen ya experiencia en este evento tan importante. Sandra Barneda fue la encargada de recibir el 2021 junto a Christian Gálvez en Mediaset, algo que ella siempre ha dicho recordar como un gran momento en su carrera. Por su parte, Xuso Jones formó pareja con Kika Frutos en la televisión regional de Murcia durante tres años consecutivos.

En Atresmedia repetirán Cristina Pedroche y Alberto Chicote. Además, esta vez lo harán en una emisión conjunta desde la Puerta del Sol de Madrid para Antena 3, La Sexta y Atresplayer, la plataforma digital de Atresmedia. Pedroche y Chicote se unirán en la emblemática plaza de la capita para tomar las doce uvas por décimo año consecutivo.