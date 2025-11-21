Buenafuente se retira temporalmente por motivos de salud pero presentará las Campanadas de RTVE

Después de anunciarse que Andreu Buenafuente y su pareja, Silvia Abril, eran los elegidos para presentar las Campanadas 2025-2026, RTVE ha mandado un comunicado en el que informa que “por motivos de exceso de carga laboral y por prescripción médica”, el humorista se ve en la obligación de hacer un parón temporal en cuanto a su actividad laboral se refiere. Buenafuente, que actualmente conduce el espacio Futuro imperfecto en La1 de Televisión Española, ha declarado que: «Tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece todo lo que hago». Todo esto sucede poco más de un mes antes del gran evento para dar la bienvenida al año nuevo pero, por lo que ha comunicado RTVE, los planes para Nochevieja siguen intactos y será el cómico junto a Abril los que se hagan cargo del espectáculo.

Este viernes 21 de noviembre, RTVE ha lanzado el siguiente comunicado en redes sociales «Por motivos de exceso de carga laboral y por prescripción médica, Andreu Buenafuente se ve obligado a hacer un parón temporal en su agenda profesional para descansar y recuperarse».

El texto también va acompañado de unas declaraciones de Andreu Buenafuente: «Tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece todo lo que hago. Gracias por la comprensión, el apoyo y el cariño».

Esto sucede días después de que el ente público afirmara que Andreu Buenafuente y su pareja Silvia Abril serían los encargados de dar la bienvenida al 2026 desde la Puerta del Sol. Ambos llevan mucho tiempo no sólo compartiendo su vida si no trabajando juntos. Últimamente lo hacen en Futuro imperfecto, un espacio que está teniendo bastante repercusión en TVE ( ha liderado sobre Gran Hermano en las últimas dos semanas). También cabe destacar que Buenafuente y Abril han sido los presentadores de la gala de los Premios Goya en dos ocasiones: en 2019 y en 2020.

De momento, el próximo jueves, no habrá Futuro imperfecto y TVE todavía no ha decidido qué emitirá en su lugar. ¿Qué pasará con las Campanadas? Según RTVE, todo sigue tal y como se ha planeado: Andreu Buenafuente y Silvia Abril darán la bienvenida al 2026 desde la cadena pública.

La competencia

Sandra Barneda y Xuso Jones darán la bienvenida al 2026 desde los canales de Mediaset España. Será la primera vez que la presentadora catalana y el artista murciano trabajen juntos pero ambos tienen ya experiencia en este evento tan importante. Sandra Barneda fue la encargada de recibir el 2021 junto a Christian Gálvez en Mediaset, algo que ella siempre ha dicho recordar como un gran momento en su carrera.Por su parte, Xuso Jones formó pareja con Kika Frutos en la televisión regional de Murcia durante tres años consecutivos.

En Atresmedia repitrán Cristina Pedroche y Alberto Chicote. Además, esta vez lo harán en una emisión conjunta desde la Puerta del Sol de Madrid para Antena 3, La Sexta y atresplayer, la plataforma digital de Atresmedia. Pedroche y Chicote se unirán una vez más en la emblemática plaza de la capita para tomar las doce uvas por décimo año consecutivo.

La retransmisión «va a sorprender con una puesta en escena que cada año genera conversación, expectación y millones de interacciones en redes sociales», según ha adelantado Atresmedia este jueves. Las últimas campanadas en Antena 3 presentadas por la pareja, las que dieron inicio a 2025, fueron seguidas por más de 4,3 millones de espectadores de media, con un 28,1% de cuota de pantalla.