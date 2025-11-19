Apple forma el taco en la Puerta del Sol por su 40 aniversario en España

Apple apuesta fuerte por la música. La compañía había anunciado que el miércoles se celebraría El Encuentro, un homenaje a la cultura y la creatividad española coincidiendo con sus cuatro décadas de historia en nuestro país. Y lo ha hecho sin medias tintas, un concierto breve pero intenso, totalmente gratuito y frente a la Apple Store de Sol, que ha congregado a una multitud de fans, curiosos y turistas que no esperaban encontrarse con un evento de esta magnitud.

Desde primera hora de la tarde, la plaza comenzó a llenarse ante la expectativa de ver a Dellafuente, Amaia, Israel Fernández y Yerai Cortés actuando juntos por primera vez. Las vallas, los equipos técnicos y el escenario de grandes dimensiones que Apple instaló justo delante de su tienda ya anticipaban que la afluencia sería enorme. Y así ha sido, la Policía Municipal ha tenido que organizar controles de aforo para mantener el orden en momentos en los que la plaza estuvo prácticamente al límite.

Un concierto breve, gratuito y con la plaza entregada

La actuación ha durado unos 45 minutos, suficientes para desatar el entusiasmo del público y convertir este homenaje en un éxito absoluto. El evento, organizado por Apple junto a Little Spain, la productora de C. Tangana, ha mezclado distintos estilos musicales sin perder la esencia de lo que buscaba la compañía, celebrar la creatividad local y su vínculo con España.

Dellafuente ha sido uno de los más aclamados, aunque Amaia ha logrado uno de los momentos más emotivos de la noche. Israel Fernández y Yerai Cortés han aportado el toque flamenco, muy aplaudido entre los asistentes. Todo en un ambiente festivo, con la plaza ya casi preparada para encender las luces de Navidad el próximo sábado, lo que ha añadido un punto extra de ambiente a la celebración.

Sol, tomada por Apple por una tarde

La transformación de la Puerta del Sol ha sido evidente, escenario elevado, pantallas, sonido profesional y una puesta en escena digna de un evento de gran formato. Muchos asistentes destacaban precisamente eso, que Apple había convertido un espacio cotidiano en un pequeño festival urbano por sorpresa.

Aunque la compañía no dio demasiados detalles en días anteriores, la actuación se ha desarrollado en un ambiente festivo y emotivo a la vez. La sensación general del público ha sido de satisfacción:,un evento inesperado, accesible para todos y en un lugar icónico de Madrid.

Un aniversario que Apple no ha querido pasar por alto

Cuatro décadas en España no se cumplen todos los días y Apple ha decidido celebrarlo de una manera muy distinta a los habituales anuncios o promociones. Con El Encuentro, la tecnológica ha buscado algo más simbólico: reforzar su vínculo con la cultura española y su presencia en el día a día de los usuarios.

Después del éxito de esta tarde, queda claro que lo ha conseguido. Y con Sol todavía recuperándose del tráfico de gente que ha movido el concierto, muchos ya se preguntan si Apple apostará por repetir un formato parecido en futuros aniversarios.