Silvia Intxaurrondo, directora y presentadora de La Hora de la 1 en TVE, acusa al presidente de la cadena pública, José Pablo López, de dejarle sin cobrar durante cuatro meses porque rechazó un contrato artístico de dos años de duración a razón de 253.356 euros anuales. El contrato artístico es el mismo que tienen otros periodistas externos en RTVE, como Pepa Bueno.

Según Silvia Intxaurrondo, rechazó el contrato ofrecido por López porque no reconocía el carácter indefinido de su puesto de trabajo, como exigía según ella la resolución de la Inspección de Trabajo que determinó que cobrar a través de una sociedad era irregular.

Así lo relata ella misma en la demanda que ha interpuesto contra RTVE por bajarle el sueldo en más de 100.000 euros, donde reclama volver a cobrar los 253.000 euros anuales que cobraba antes de la rebaja y que se le reponga el servicio de coche de empresa. Pide una indemnización de 25.000 euros por los daños y perjuicios ocasionados por RTVE. Además, reitera en varias ocasiones en la demanda que su relación laboral con RTVE es indefinida, algo que tendrá que determinar el juez en su sentencia. Sería indefinida, no fija, una categoría que le da más derechos y complica su cese.

Pero, ¿por qué dejó RTVE de pagarle su sueldo durante cuatro meses? El origen del conflicto es la renovación de Silvia Intxaurrondo por RTVE en el verano de 2023. Según su relato, fue RTVE quien la forzó a ella a cobrar su sueldo a través de una sociedad. No hace mención a que ya cobró a través de una sociedad en su etapa en Telemadrid y que otra inspección de Trabajo determinó que era irregular.

Asegura Intxaurrondo en la demanda que RTVE «exigió a la trabajadora demandante que constituyera una sociedad mercantil de su propiedad que sirviera de nueva pantalla para la contratación, al objeto de mantener la vigencia de la relación laboral entre las partes y eludir al mismo tiempo el cumplimiento de la legalidad, perpetuando el fraude».

Constituida la sociedad, RTVE e Intxaurrondo firman en el verano de 2023 el nuevo contrato a razón de 253.000 euros al año. El problema viene en 2025 cuando, tras una denuncia anónima, la Inspección de Trabajo investigó su situación laboral y determinó que era irregular, como publicó este diario y como ya pasó en Telemadrid en 2019.

¿Qué pasó entonces? RTVE dio de alta en la Seguridad Social directamente a Silvia Intxaurrondo, cumpliendo con la inspección de Trabajo, y para mantenerle el sueldo que tenía, le ofreció un contrato artístico -ya lo tuvo de 2021 al verano de 2023- por 253.000 euros anuales y de dos años de duración, es decir, temporal.

La periodista decidió entonces rechazar este contrato porque no era indefinido. Así lo relata en la demanda: «La trabajadora demandante rechazó de plano la firma de dicho contrato. Primero, por considerar que era una nueva irregularidad, conforme a lo indicado en cuanto a la calificación ordinaria o común de la relación mantenida por presentadores de televisión con la demandada CRTVE según reiterada doctrina de la Sala Social del TDSJ de Madrid, exigiendo la trabajadora que se cumpliera de una vez con la legalidad y negándose a firmar nada que supusiera perpetuar el fraude continuado en su contratación. Y, segundo, porque el contrato contravenía directamente la calificación de la relación ordinaria o común expresamente establecida en el informe de la Inspección de Trabajo».

Tras rechazar ese contrato, asegura ella, RTVE dejó de pagar su nómina durante cuatro meses, de abril a agosto de 2025, y fue el 1 de agosto cuando la cadena pública la pagó en función del contrato artístico que se le había ofrecido y que ella había rechazado, es decir, 253.000 euros anuales, 21.100 euros mensuales.

Es el 10 de septiembre de 2025 cuando RTVE le comunica su nueva situación laboral mediante una comunicación interna: será empleada de plantilla y cobrará 140.000 euros anuales -dentro de los límites del Convenio Colectivo-. Ella firmó, pero avisó de que acudiría a los tribunales, como finalmente ha hecho.

En definitiva, Silvia Intxaurrondo acusa a RTVE de obligarla a cobrar a través de una sociedad y de ofrecerle un contrato fraudulento al no ser indefinido. Exige plaza indefinida y sueldo más generoso de contrato artístico, algo que es imposible de encajar dentro del Convenio Colectivo de RTVE, según los sindicatos. «O una cosa u otra», dicen. El juicio será en mayo.