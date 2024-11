Denzel Washington pone fecha a su retiro y revela que estará en una nueva película de Marvel

En la nueva era de los Paul Mescal, Zendaya, Timothée Chalamet, Josh O’Connor o Sidney Sweeney, existe otra generación de intérpretes que poco a poco, están despidiéndose de la profesión. Por un lado tenemos a Clint Eastwood que a sus 94 años acaba de estrenar la que muy probablemente sea su última película como director y por otro, la figura de Michael Caine. El Sir británico también estrenó del mismo modo La gran escapada, un adiós fílmico que coincide con la irrupción de los recientes talentos del celuloide. Ahora, el que ha puesto una fecha para abandonar el panorama interpretativo ha sido Denzel Washington. Un actor que este fin de semana estrena Gladiator II, anticipando cuáles serán sus próximas películas antes de entonar la despedida definitiva de la profesión, sorprendiendo con que una de ellas será un filme de Marvel.

Mientras promocionaba la secuela dirigida por Ridley Scott, Washington habló de su papel y por supuesto de su futuro en la interpretación. Pues después de nueve nominaciones a los Oscar y dos premios de la Academia, al de Filadelfia no le queda demasiado que demostrar en la disciplina. Gángster, policía corrupto, piloto, político, boxeador, detective, guardaespaldas…aunque la estrella ha dado vida a decenas de personajes, todavía no había estado en péplum donde diese vida a un líbero que se granjea su propia libertad. En Gladiator II, el actor de El fuego de la venganza da vida a Macrinus, un ex esclavo que conspira para controlar Roma y que utiliza al protagonista como una herramienta para sus propios intereses. Pero hace algunas horas, Washington ha sorprendido a la comunidad cinéfila con el horizonte de su retirada. Una jubilación que todos sabíamos que llegaría en algún momento, empero no tan relativamente pronto.

El retiro de Denzel Washington

A sus 69 años, Denzel Washington está siendo la auténtica estrella de la promoción de Gladiator II junto a sus compañeros de elenco, Paul Mescal y Joseph Quinn. Eso sí, a diferencia de ellos, el veterano intérprete ya no tiene toda una carrera por delante. Por este motivo, las preguntas sobre su futuro y las retrospectivas sobre su carrera se suelen repetir en torno a su figura en las sucesivas ruedas de prensa y charlas con los medios.

Pero eso no quiere decir que su oscarizada figura siente algún tipo de presión por llegar de nuevas a una secuela de un título que ganó la estatuilla a la Mejor película. «No, no, para mí se trata del cineasta, especialmente en este punto de mi carrera, solo me interesa trabajar con los mejores. No sé cuántas películas más haré. Probablemente no sean tantas», comenzaba explicándo Washington en su última entrevista.

Después y sin que el periodista le infiriese demasiado en el tema, él mismo repasó todo lo que le queda por hacer como actor, terminando por poner un punto y final al menos, a su etapa profesional delante de las cámaras:

«Quiero hacer cosas que no he hecho. Interpreté a Otelo a los 22 años, estoy a punto de interpretarlo a los 70 y después interpretaré a Hannibal. He estado hablando con Steve McQueen sobre una película, después de eso Ryan Coogler está escribiendo un papel para mí en la próxima Black Panther», le contaba a Today Show Australia. Por último, aseguró que seguiría en la producción de Broadway de otelo con El rey Lear y que luego, se retiraría.

¿Qué sabemos de ‘Black Panther 3’?

La primera Black Panther marcó un antes y un después para el UCM a nivel de reconocimiento académico, pues consiguió una nominación al Oscar a la Mejor película en los Oscar de 2019. Sin embargo, el trágico fallecimiento del protagonista Chadwick Boseman sucedió antes de que este pudiese regresar para la secuela. Pero finalmente Black Panther: Wakanda forever no contentó a nadie y fue un producto muy por debajo de la calidad que en aquel momento mostraban las películas de Marvel.

No obstante, esta es la primera vez que escuchamos hablar de una Black Panther 3. Sobre todo, teniendo en cuenta la exigente planificación que tiene por delante el equipo de Kevin Feig. Así mismo, no parece que el cierre de la trilogía esté se suceda pronto en el calendario y por tanto, por más que Denzel Washington augure el punto y final a su carrera, todavía podremos verle durante varios años en la gran pantalla.

Por el momento, mucho antes de todo esto, Gladiator II se proyectará en los cines de todo el mundo el próximo 15 de noviembre. La primeras críticas destacan la labor de Washington y no son pocos los que consideran que podría obtener una nueva nominación a las estatuillas doradas en los Oscar del 2025.