James Gunn ha revelado que quiere que el nuevo DC Universe cuente «la historia más grande jamás contada»

Los fans de DC no son digamos…los espectadores más “mimados” por parte de Warner Bros. Más bien, la major le trae más tristezas que alegrías. Desde el sonado rechazo al Snyderverse hasta la reciente cancelación de Batgirl. Sin embargo, desde la creación de la potente fusión Warner Bros. Discovery un halo de esperanza se ha dispuesto sobre el futuro de Batman y compañía en la pantalla grande, a pesar de los retrasos en torno a Aquaman: El reino caído y Shazam 2. La salida de Walter Hamada y el fichaje de James Gunn y Peter Safran como responsables del nuevo DC Universe han devuelto las ganas de seguir viendo las historias de estos superhéroes de Detective Cómics y por lo que parece, el regreso de Henry Cavill como Superman será el faro de toda una legión de fanáticos. Al ocupar un puesto directivo, Gunn ha anunciado hace escasas horas vía Twitter que ya no podrá interaccionar tanto ni revelar tantas cosas de los proyectos como hacía antaño y que por supuesto, tiene la intención de contar “la historia más grande jamás contada”.

Opened up Twitter at the end of a long, creative weekend to see the many tweets to #SaveLegendsofTomorrow & #ReleaseTheAyerCut & fan support for other DC projects over the years. The majority of these requests were enthusiastic & respectful.

— James Gunn (@JamesGunn) November 6, 2022