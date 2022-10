James Gunn revela que Kevin Feige fue la primera persona a la que le contó su fichaje por DC

A pesar de ser franquicias rivales, como son por ejemplo Coca-Cola y Pepsi, Marvel y DC Cómics han intercambiado en más de una ocasión tanto actores como directores entre sus sagas de películas. Christian Bale ha sido Batman y Gorr el carnicero de dioses, al igual que Ben Aflleck antes de ser el Caballero Oscuro, ocupo el rol de Daredevil. Por eso no es de extrañar que James Gunn, el artífice de Guardianes de la Galaxia, haya fichado por el departamento directivo de Detective Cómics. En cualquier otro campo, eso se vería como una traición a la altura del caso Figo, pero Feige no solo no le guarda rencor a Gunn, sino que además el propio director ha contado que el productor ejecutivo de la casa de las ideas fue la primera persona que supo de la contratación de Gunn por parte del sello de Warner Bros. Discovery.

Not only do I love Kevin, he was the 1st person I told after I did the deal with DC (@JohnCena was the 2nd). Contrary to popular belief, a dollar less for Marvel is not a dollar more for DC. DC & Marvel have the common goal of keeping the theater-going experience vibrant & alive! https://t.co/5iiGEWS5Zc

— James Gunn (@JamesGunn) October 28, 2022