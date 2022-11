Henry Cavill quiere regresar con un Superman «más optimista»

Dwayne Johnson ha conseguido algo que parecía improbable: devolver la fe a los fans de DC. Su Black Adam ha devuelto al Superman de Henry Cavill a la gran pantalla, una noticia que se suma al esperanzador fichaje del director James Gunn, como nuevo jefe de la franquicia superheroica de Warner Bros. Discovery. Tras cinco años de ausencia y con todos los comunicados oficiales realizados, Cavill está ansioso por mostrar al público una versión más esperanzadora del hombre de acero, según ha contado en una reciente entrevista al medio Screen Rant.

Henry Cavill le debe el auge de su carrera y la fama internacional al personaje por antonomasia del mundo de los superhéroes. Hasta el estreno de El hombre de acero en 2013, el británico había obtenido pequeños papeles en Tristan e Isolda, Stardust y en la serie Los Tudor. Pero después de enfundarse el símbolo kriptoniano de la esperanza en el pecho, su carrera se alzó por los cielos con la fuerza del héroe. Protagonizó la Operación U.N.C.L.E de Guy Ritchie, apareció en la última Misión Imposible, Fallout y ha sido durante dos temporadas el brujo Geralt de Rivia en la serie de The Witcher para Netflix.

Ahora regresa al personaje y aunque se tienen que dar muchas conversaciones sobre el nuevo desarrollo, el intérprete tiene claro que quiere mostrar esa gran capacidad de “amor” que desprende el personaje: “Hay algo extraordinariamente especial en él, extraordinariamente especia en cuanto a su capacidad de dar y de amar. No me refiero románticamente. Me refiero a su amor por la Tierra y por las personas que viven aquí, y hacer que la gente se sienta poderosa, hacer que la gente se sienta como Superman”.

El Snyderverse principalmente se centraba en cómo evitar una tierra apocalíptica que había caído en desgracia bajo el control de Darkseid al comenzar a controlar el poder de Superman tras la muerte de Louis Lane. Contrariamente a esta idea, la estrella de Enola Holmes prefiere que la audiencia salga del cine y pueda “proteger y sentir que quiere dar todo a los demás”. Mucho antes de volver a ver a Cavill como Kal-El, podremos disfrutar de la química del actor con Millie Bobby Brown en Enola Holmes 2, la cual se estrena el próximo viernes 4 de noviembre.