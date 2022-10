Henry Cavill vuelve a ondear la capa: Anuncia de manera oficial su regreso como Superman

Por fin se ha comunicado de manera oficial, tras semanas augurando su regreso. El símbolo de esperanza de DC Cómics vuelve a tener rostro y cuerpo y ese, no es otro que el del actor Henry Cavill. A principios de hace aproximadamente medio mes, Dwayne Johnson abrió la veda de las especulaciones mientras promocionaba Black Adam. El actor era bastante claro y sus palabras lo suficientemente certeras para no tratarse de una estratagema comercial. Desde Warner Bros. Discovery han vuelto a escuchar a los fans y la construcción de ese nuevo universo de la franquicia, con Cavill como estandarte principal. El propio intérprete lo anunció con un vídeo en su cuenta oficial de Instagram:

(A continuación hay spoilers de Black Adam, la última película de DC)

“La imagen que ves en esta publicación y lo que viste al final de Black Adam son sólo una pequeña muestra de lo que está por venir”, comenzaba diciendo Henry Cavill en el vídeo después de mostrar una imagen de sí mismo como el hijo de Kripton. El de Jersey quiso esperar un poco hasta hacerlo oficial, para no trabar el efecto cameo de su personaje en la nueva historia de Dwayne Johnson. De esta forma, el actor regresa al papel que le ofreció la fama internacional en 2013, con El hombre de acero. La película origen fue muy bien valorada por los fans, cosa que no sucedió con las dos siguientes secuelas; Batman vs Superman y la Liga de la Justicia. La presencia del actor supone una fuerte piedra angular de estabilidad en el futuro de la compañía, la cual tras la fusión con Discovery planea una restructuración de la franquicia en el cine, imitando el modelo de Marvel. Cavill planificará su futura agenda con Kal-El, a pesar de contar con otros papeles relevantes de Netflix como The Witcher o Enola Holmes.

Otra noticia que deriva de este esperado regreso es la salida de la carrera por parte del actor para interpretar a James Bond. Cavill siempre estuvo en las quinielas junto a otros intérpretes para sustituir a Daniel Craig. Sin embargo, la relevancia y exigencia de volver a abrocharse la capa, no dejan mucho margen de tiempo para salvar el mundo, también como agente secreto. Todavía no existe ninguna fecha oficial, ni sinopsis sobre la vuelta del superhéroe más fuerte del mundo de los cómics a la gran pantalla.