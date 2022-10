‘Joker: Folie à Deux’ no formará parte del nuevo universo DC de James Gunn

Ayer la noticia del día para los fans de DC fue el fichaje del director y guionista James Gunn para ser el copresidente, junto al productor Peter Safran, de DC Studios. Parece que Warner Bros. Discovery tiene por fin un plan que pasa por la creativa mente del hombre que el año pasado, debutó en el universo de detective cómics con la secuela/reboot del escuadrón suicida, además de crear la serie spin-off de la misma, The Peacemaker. Pero ¿qué futuro le depara al resto de producciones que por libre han conquistado la taquilla? Sabemos que The Batman 2 está desarrollando su guion con Matt Reeves al frente, pero ¿qué pasará con Joker: Folie à Deux? Pues, por las informaciones que maneja Variety, hemos podido conocer que por su calificación R y su tono realista, la continuación de las aventuras del payaso del crimen continuarán ajenas a todo lo que se desarrolle en el resto del nuevo DC Universe.

Para empezar, teniendo en cuenta que la cinta en la que aparecerá Lady Gaga en el papel de Harley Quinn se ha programado para el 24 de octubre de 2024 y que su rodaje comenzará en aproximadamente un mes, parece muy forzado intentar de algún modo, cohesionar universos tan diferentes. Un ejercicio que resulta todavía más vacío si se conoce un poco el perfil de actor que es Phoenix, llegando casi a descartar que llegue implicarse a largo plazo en varias historias de superhéroes. Por otra parte, aunque por estilo encajase en la cinta de Pattinson, recordemos que en la línea temporal de Joker, el personaje de Bruce Wayne es todavía un niño que acaba de sufrir la muerte de sus padres.

Por otro lado, esta vez y con el anterior CEO Walter Hamada fuera de la ecuación, desde DC Films no tienen ninguna prisa por configurar su nuevo universo. Las propuestas individuales normalmente siempre le han funcionado bien a la compañía. No hay más que prestar atención a la taquilla de The Batman o Joker, pero cuando se ha intentado abarcar un universo con varios superhéroes como La liga de la justicia, el desastre ha sido notorio. Falta saber cómo hará Gunn para reconectar a la audiencia con dos de sus próximos estrenos más relevantes; The Flash y Aquaman: El reino Perdido. ¿Cerrará las puertas de esos personajes y volverá a construir de nuevo o aprovechará alguno de los puntos fuertes que dejó la antigua directiva?