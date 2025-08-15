Una histórica cargo independentista vota contra el catalán en el ayuntamiento mallorquín de Ses Salines

La concejal independentista de Més per Mallorca en el Ayuntamiento de Ses Salines y ex alto cargo del Govern de la socialista Francina Armengol, Josefina Tur, fue la única concejal que este martes votó en contra de una moción presentada por su propia coalición a favor de «reafirmar el compromiso institucional del Ayuntamiento con la lengua catalana como herramienta de cohesión, igualdad y convivencia, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía y la Ley de Normalización Lingüística».

El Ayuntamiento de Ses Salines, gobernado por el Partido Popular, aprobó en su sesión plenaria de este martes una moción presentada por la coalición de izquierdas de la oposición en defensa del uso del catalán en la vida pública del municipio.

‘Endavant’, la coalición electoral de izquierdas que presentó la moción, está formada por el PSOE, El PI, independientes y Més per Mallorca. Josefina Tur es concejal de Més per Mallorca en esta coalición liderada por el socialista Bernat Roig.

La moción se aprobó con 10 votos a favor (toda la corporación, incluido el PP) y uno sólo en contra, el de la independentista Tur. Este hecho, además, señala a la concejal independentista por romper la disciplina de voto de su coalición y evidencia el pobre mando de su portavoz, Bernat Roig.

La moción en defensa del catalán es más amplia y dice también que «el Ayuntamiento de Ses Salines instará al Govern de les Illes Balears a respetar y garantizar la plena presencia del catalán en todos los ámbitos de la administración, la educación y la vida pública, y a escuchar a la comunidad educativa, cultural y municipal».

Josefina Tur ha ocupado en el pasado varios cargos en el Govern mientras estuvo gobernado por Francina Armengol. De hecho, la ahora concejal de Ses Salines fue señalada cuando estalló el caso de las menores tuteladas presuntamente explotadas sexualmente en Mallorca. Tur era en aquel tiempo la gerente de la Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel, adscrita a la Consejería de Servicios Sociales y Cooperación.

Anteriormente, el pacto de izquierdas de Armengol le permitió ser nombrada directora gerente del Instituto Balear de la Joventut, adscrito a la Consejería de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración del Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.