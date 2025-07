La razón por la que Uma Thurman abandonó la acción tras ‘Kill Bill’: tenía que tener «mucho cuidado»

Para casi cualquier cinéfilo, resulta imposible pensar en Uma Thurman sin que en su mente aparezca la figura de Beatrix Kiddo en Kill Bill (2003). Porque por mucho que su interpretación en Pulp Fiction (1994) represente un mito eterno para el celuloide, Thurman se convirtió en una vengativa heroína dentro de una dilogía irrepetible repleta de escenas de acción y momentos épicos creados por su fiel colaborador, Quentin Tarantino. Ahora, más de dos décadas después aparecerá en La vieja guardia 2, regresando a un género que ha evitado por un único motivo, revelado por primera vez en una reciente entrevista: no ser una cara visible para las películas de acción de serie B.

La actriz de 55 años debutó en el cine a finales de los 80 de la mano de Terry Gilliam con Las aventuras del Barón Münchausen (1988). Con el tiempo fue haciéndose poco a poco un nombre en la industria de Hollywood. Antes de ponerse a las órdenes de Tarantino, Thurman fue dirigida por Stephen Frears en Las amistades peligrosas (1988), Philip Kaufman en Henry y Junes (1990) y Gus Van Sant en Ellas también se deprimen (1993). No obstante, resulta imposible explicar su estatus de estrella sin los dos roles que interpretó para el director de Reservoir Dogs (1992). Mia Wallace y el baile junto a John Travolta la inmortalizaron para siempre, al mismo nivel que otras icónicas imágenes del celuloide, como Marilyn Monroe y su fada levantada por el viento en La tentación vive arriba (1955) o la subida de las escaleras de Sylvester Stallone en Rocky (1976). Valiéndole además su primera y hasta el momento, única nominación en los Oscar.

Pero en contraposición a la enemiga de los silencios incómodos, fue el papel de La Novia el que la llevó a poder convertirse en una figura del cine de acción. Años antes de que Uma Thurman protagonizase Kill Bill, la intérprete combinó toda una serie de producciones repletas de altibajos. Desde trabajos tan estimulantes como Gattaca (1997), Acordes y desacuerdos (1999) y Tape (2001) a desastres absolutos a la altura de Batman y Robin (1997), Los vengadores (1998) o Paycheck (2003). Sin embargo y tras sacar su lado karateka y marcial, Thurman decidió que el género no sería el baremo que iba a marcar el devenir de su carrera

Uma Thurman tras ‘Kill Bill’

El legado y estrategia de Uma Thurman tras Kill Bill ha sido el de evitar casi por completo el género de la acción. En cambio, eso cambiará el próximo 2 de julio cuando se estrene La vieja guardia 2. En el tráiler de la secuela protagonizada por Charlize Theron pudimos echar un vistazo a una Thurman que volvía a empuñar una espada. Eso sí, aunque ya no tenga el acero de Hatori Hanzo, sigue siendo tan amenazante como cuando llevaba aquel mono amarillo.

En el The Tonight Show with Jimmy Fallon, Thurman reveló el motivo por el que ha tardado tanto en volver al género: «Después de Kill Bill nunca continué con las películas de acción porque no quería estar en un montón de películas de serie B. Cuando haces Kill Bill, nunca dejas oír hablar de…bueno es como ‘Tengo que tener mucho cuidado con lo que hago después. Así que hice otras cosas’».

Comedias románticas, proyectos de autor…tras años alejada de la temática, la actriz se apuntó a La vieja guardia 2 porque le impresionó su «profundidad» y porque le pareció «bastante conmovedora»: «Esta me pareció diferente (a otras películas que le ofrecieron) porque en La Vieja Guardia 1 Charlize estuvo épica. Así que pensé ‘Bueno, podría hacer esto por ella en aquello. Es como si llevara el género allí. La apoyaré, lucharé con ella y la desafiaré».

Kill Bill 1 y 2 están disponibles bajo suscripción en Lionsgate +.

¿De qué trata ‘La vieja guardia 2’?

La sinopsis oficial es la siguiente: «Andy y su equipo de mercenarios inmortales están de vuelta con energías renovadas para proteger al mundo de los peligros que lo acechan. Booker sigue en el exilio a causa de la traición y la sed de venganza se apodera de Quynh tras escapar de la prisión submarina. Mientras Andy lidia con su recién descubierta mortalidad, surge una misteriosa amenaza que podría dar al traste con el trabajo que lleva haciendo miles de años. Andy, Nile, Joe, Nicky y James Copley se ven obligados a recurrir a Tuah, un viejo amigo que podría tener la clave para resolver el misterio de la inmortalidad».

Acompañando a Theron y a Thurman, en La vieja guardia 2 encontraremos a Henry Golding (The Gentleman), Chiwetel Ejiofor (12 años de esclavitud), Kiki Layne (No te preocupes querida) y Matthias Schoenaerts (De óxido y hueso), entre otros.