Cae el falso techo de una comisaría de Marlaska en Valencia en plena grabación de un vídeo de Jupol

El 2 de junio de este 2025, el ministro del Interior en el Gobierno de Pedro Sánchez, Fernando Grande Marlaska, visitó a las obras de rehabilitación del Complejo Policial Zapadores, en Valencia. Allí, destacó de que su Ministerio había cambiado la fisonomía de los cuarteles y comisaría «de todo el país». Este miércoles, seis meses después de aquellas palabras de Marlaska, el falso techo de la zona de los calabozos de esa misma instalación se ha venido estrepitosamente abajo mientras el sindicato Justicia Policial (Jupol) estaba grabando en esa misma zona. El propio sindicato ha denunciado los hechos: «¡Se cae el techo durante la grabación!». Y ha denunciado también que «en estas condiciones» trabajan sus compañeros de Policía Nacional «en la zona de calabozos de la comisaría de Zapadores en Valencia». Además, Jupol ha presentado un escrito ante la Junta de Seguridad de Valencia a primera hora de la tarde de este miércoles para que «de forma urgente» reubique a todo el personal «perjudicado debido al riesgo que corren».

Como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información y que corresponde al derrumbe del falso techo en la comisaría de Zapadores este miércoles, los ordenadores aparecen cubiertos con unas bolsas. Según fuentes de Jupol, porque hay una zona de conductos en el interior del techo de la que caído agua. Ese agua se ha embolsado en el falso techo hasta que la estructura no ha podido soportar más el paso y ha terminado por ceder. Eso, explica el enorme charco que hay en el suelo tras el derrumbe.

El estruendo que ha producido la caída del falso techo y los cascotes que ha generado han hecho que el cámara regresara de inmediato hasta la sala. Y, allí, una amplia franja del techo, como se ve, había caído. Los conductos, aparecían a cara vista y una tremenda cantidad de escombros se acumulaba sobre el suelo. A la hora de publicar ese vídeo en sus redes (las 15:21 horas, según consta en la publicación), el sindicato aún no había recibido respuesta de la Junta de Seguridad.

Jupol es el mismo sindicato que este 4 de diciembre solicitó ante la Delegación de Gobierno en la Comunidad Valenciana la dimisión del propio Fernando Grande Marlaska y protestó contra el abandono que sufrían los policias nacionales por parte del Interior.

Aquel día, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que se había mostrado implacable durante meses en sus críticas con el ahora expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y su Gobierno, no apareció a pesar de que los agentes, en torno al centenar, le pidieron que les dedicase «dos minutos» y que «deje de esconderse detrás de las ventanas». Pilar Bernabé no bajó a hablar con ellos. Ni nadie les comunicó que ella no se hallara allí.

Se da la circunstancia, tal como ha publicado OKDIARIO este mismo martes, que el Ministerio del Interior está entregando vehículos híbridos enchufables (Ford Kuga) a los policías nacionales del Grupo de atención al Ciudadano (GAC), responsables de dar respuesta en la calle a las llamadas al 091, lo que ha supuesto «un auténtico caos» en las comisarías, según ha alertado también Jupol.

Los agentes denuncian que estos vehículos son «inadecuados» para el servicio policial y que encima «no pueden cargarlos», ya que no hay suficientes puntos de carga para tantos coches enchufables o peor todavía: algunas comisarías ni disponen de dichas instalaciones para recargarlos. Si bien estos coches tienen autonomía con gasolina, es obligatorio recargarlos porque podrían dar averías y fallos de motor de no hacerse, según les informan los mandos, precisando que los carguen al menos una vez a la semana.