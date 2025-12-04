Pilar Bernabé, implacable con el Consell, desoye a los policías que le piden que dimita su jefe Marlaska

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la socialista Pilar Bernabé, implacable en sus críticas al Gobierno valenciano, ha evitado dar la cara ante el centenar de Policías Nacionales que se han concentrado este miércoles ante el Palacio del Temple, sede de la Delegación del Gobierno en Valencia, en la concentración organizada por el sindicato Jupol (Justicia Policial) contra el abandono del Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande Marlaska. Los policías concentrados han reclamado, por boca del secretario provincial de Jupol en Valencia, Sebastián Gómez, megáfono en mano, a Pilar Bernabé que les dedicase «dos minutos» y que «deje de esconderse detrás de las ventanas», como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información. Pilar Bernabé no bajó a hablar con ellos. Ni nadie les comunicó que ella no se hallara allí.

Sebastián Gomez, desde la misma Plaza del Temple, ha preguntado a Pilar Bernabé, a través del megáfono: «¿Qué piensa hacer para defender a sus policías y guardias civiles?». A continuación, el propio Gómez vuelve a dirigirse a la delegada del Gobierno a través del megáfono, otra vez, y manifiesta: «Señora Bernabé, no sé si está o se ha organizado alguna salida, como suele hacer cuando hay concentraciones aquí».

El representante de Jupol ha seguido dirigiéndose a Pilar Bernabé: «Si está en el edificio no estaría mal que bajara, que diera la cara con los responsables de las fuerzas y cuerpos de Seguridad en la Comunidad Valenciana, y nos explicara, desde su humilde posición, qué piensa reclamar al Ministerio del Interior para dar una mayor protección a sus policías y guardias civiles».

Gómez reclama a la ausente Pilar Bernabé «protección jurídica, para que no se pierda, como se está perdiendo, el principio de autoridad». Y le pide, también, «protección material», a fin de que los agentes «tengan medios adecuados para desarrollar su trabajo».

En la citada concentración, los policías reclamaron la dimisión de Marlaska. Y dejaron también constancia de sus reivindicaciones: chalecos antibalas individuales, material digno, respaldo jurídico, plantillas reforzadas, respeto institucional y que el Estado defienda «a quienes le defienden».