Marlaska entrega coches híbridos enchufables a los policías de comisarías sin puntos de carga

El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, está entregando vehículos híbridos enchufables (Ford Kuga) a los policías nacionales del Grupo de atención al Ciudadano (GAC), responsables de dar respuesta en la calle a las llamadas al 091, lo que ha supuesto «un auténtico caos» en las comisarías.

Los agentes denuncian que estos vehículos son «inadecuados» para el servicio policial y que encima «no pueden cargarlos», ya que no hay suficientes puntos de carga para tantos coches enchufables o peor todavía: algunas comisarías ni disponen de dichas instalaciones para recargarlos. Si bien estos coches tienen autonomía con gasolina, es obligatorio recargarlos porque podrían dar averías y fallos de motor de no hacerse, según les informan los mandos, precisando que los carguen al menos una vez a la semana.

Ha sido el sindicato Jupol, el mayoritario en la Policía Nacional, el que ha dado la alerta roja a OKDIARIO tras el aluvión de quejas recibidas en los últimos días de afiliados, denunciando semejante «despropósito»: coches híbridos enchufables para patrullar. Y los coches de los zetas –como se conoce coloquialmente a los GAC– patrullan las 24 horas del día.

El pasado mes de agosto este diario informó que Marlaska dejaba a «cientos de policías» sin patrullar en zonas de alta peligrosidad por no tener vehículos, ya que el 30 de junio terminó el contrato de renting y no había repuesto la flota. Noticia a la que siguió en septiembre que dejaba a los agentes sin vehículos para patrullar en al menos ocho ciudades pese a dispararse los delitos porque tras finalizar el renting, numerosos vehículos fueron retirados, y comisarías de Madrid, Valencia, Baleares, Alicante, Málaga, Sevilla, Cádiz y Almería, al menos, habían perdido «casi un 40%» de vehículos. Una situación de la que también dio Jupol la voz de alarma a este diario.

Actualmente, comisarías de toda España están recibiendo los nuevos vehículos, híbridos enchufables, cuando «los anteriores eran o de combustible o híbridos (HEV), de los que se autorrecargan en funcionamiento, no enchufables como estos» que, por ejemplo en Madrid, fueron entregados la semana pasada.

Ahora, «hay comisarías a las que, por ejemplo, han llegado cinco Ford Kuga enchufables, pero sólo tienen uno o dos enchufes o ninguno», detalla a este diario Laura García Pérez, portavoz de Jupol, apuntando que un coche policial, como es natural, no va a llevarse a cargar a un centro comercial o a una gasolinera.

Además, hace hincapié en que las jornadas de cada turno son de ocho horas y que «para la carga se tarda una media de seis para luego una autonomía eléctrica de unos 50 minutos».

Improvisación e incompetencia

Jupol afirma que los policías nacionales «vuelven a pagar así la improvisación y la incompetencia del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía», que se traduce en «un nuevo ejemplo de despilfarro de fondos públicos» y evidencia «un absoluto desconocimiento del trabajo policial en la calle».

«Según comunicaciones internas trasladadas a los agentes, estos vehículos deben cargarse con frecuencia para evitar fallos de motor, algo totalmente inviable en comisarías donde no existen puntos de carga, los coches no permanecen parados el tiempo necesario y la operativa diaria no permite sacrificar patrullas para enchufarlas durante horas», precisa la portavoz de Jupol.

Y el resultado es «tan surrealista como indignante: se está pidiendo a los agentes que dejen de patrullar para cargar coches», apunta García, indicando que la situación ha llegado a tal extremo que «se está obligando a pedir vehículos antiguos a otras unidades, mientras los nuevos permanecen fuera de servicio para ser enchufados, e incluso a trasladarlos entre distritos en fin de semana para poder cargarlos, aprovechando que hay menos personal operativo».

Y todo ello supone «menos seguridad ciudadana, menos presencia policial en la calle y más carga de trabajo para unos agentes ya saturados», denuncia.

Este sindicato hace hincapié en que «no es responsabilidad de los policías corregir los errores de despacho de quienes deciden sin pisar la calle». «Comprar vehículos híbridos enchufables sin planificación, sin infraestructuras y sin atender a las necesidades reales del servicio es un nuevo ejemplo del desprecio sistemático del Ministerio del Interior hacia los policías nacionales», sostiene Jupol, subrayando que «los agentes no pueden convertirse en gestores de recarga».

Millones de euros «tirados a la basura»

Además, Jupol denuncia que se han invertido millones de euros públicos en una flota de vehículos que no responde a las necesidades reales de la Policía Nacional. «Mientras faltan chalecos antibalas suficientes, medios materiales básicos y las plantillas son escasas, Interior opta por compras vistosas, caras y mal planificadas, más destinadas a sacar pecho como protectores del Medio Ambiente que a mejorar la seguridad ciudadana», critica el sindicato mayoritario de la Policía Nacional.

Según consta en el Portal de contratación del Estado, el pasado mes de agosto la División Económica y Técnica del Cuerpo Nacional de Policía adjudicó un contrato para el suministro en arrendamiento de «570 turismos radio patrulla tipo «Z» nuevos, híbridos, con sus correspondientes kits policiales, y con kilometraje ilimitado». Por nada menos que 39,7 millones de euros. En concreto, 39.726.720 euros y sin financiación con fondos de la UE.

El contrato es de 48 meses, a contar desde la entrega de los vehículos transformados. Desde la formalización del mismo, la empresa suministradora tenía un plazo máximo de tres meses para la entrega. Según recogen los pliegos, la licitación se hizo por la finalización el 30 de septiembre de 2024 y el 28 de febrero de 2025 de los contratos de renting, de los que se solicitó una prórroga de doce y siete meses, respectivamente, para que ambos finalizaran el 30 de septiembre de 2025 y unificar ambos en éste. La fecha de entrega de este contrato coincide con las de los vehículos del GAC.

Modelo impuesto sin escuchar

Jupol critica que no se consultara a los agentes ni a sus representantes sindicales antes de realizar esta adquisición. «De haberse hecho, se habría advertido de inmediato que este tipo de vehículos no encaja en unidades con alta exigencia operativa, donde los coches están en constante movimiento y no pueden permitirse largas paradas técnicas», declara a este diario Laura García.

Para el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, este nuevo episodio demuestra, «una vez más, que el Ministerio del Interior legisla y gestiona desde un despacho, sin conocer ni querer conocer la realidad diaria y las necesidades de la Policía Nacional». Y el resultado de ello acarrea «menos seguridad para los ciudadanos y más frustración para los policías».

Ante esta situación, Jupol exige explicaciones inmediatas, la adaptación urgente de infraestructuras de carga en todas las comisarías afectadas.

«Mientras Interior presume de modernización y sostenibilidad, la realidad es que los policías patrullan menos y la seguridad ciudadana vuelve a ser la gran perjudicada», denuncia este sindicato. Además, señala que la adquisición de estos vehículos «lo que realmente está haciendo es una medida de cara a la galería, ya que realmente cuentan con una autonomía bajísima de la función eléctrica, por lo que están consumiendo mayormente gasolina, por encima de otros vehículos más eficientes».