Belarra acusa ahora de «asesinos» a los policías y llama a parar «la violencia policial racista»

La líder de Podemos, Ione Belarra, acusa ahora de «asesinos» a los policías. A raíz de la muerte de un hombre el pasado domingo tras sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando la Policía lo reducía en un locutorio de Torremolinos, Belarra ha publicado un tuit en el que afirma que decir que «mueres» de un infarto mientras la Policía te detiene es lo mismo que decir que las mujeres «mueren» a manos de su pareja mientras les dan una paliza.

«No son muertes, son asesinatos y esto violencia policial racista que hay que parar ya», ha sentenciado la diputada podemita.

Las reacciones a tales declaraciones no han tardado en llegar. Ibón Domínguez, portavoz del sindicato Jupol, el mayoritario en la Policía Nacional, ha recordado a Belarra que «Estamos en un Estado de Derecho, donde los policías también tienen presunción de inocencia», aunque a ella no le guste.

Y ha apuntado que «afortunadamente, será un informe forense y una investigación judicial independiente quien dictaminará las causas de la muerte».

Además, ha espetado a la líder de Podemos que «lo del político señalando culpabilidades y dictando sentencias no es muy democrático», pero «luego los fascistas son siempre los demás».

Ione estamos en un Estado de Derecho, donde los policías también tienen “presunción de inocencia”, aunque no te guste. Afortunadamente será un informe forense y una investigación judicial independiente quien dictaminará las causas de la muerte. Lo del político señalando… https://t.co/laCtsBgOnf — JUPOL (@JupolNacional) December 9, 2025

«Por cierto, nos vemos en el Juzgado», ha concluido Domínguez, en referencia a la querella que Jupol ha presentado contra ella por injurias graves con publicidad contra los agentes del Cuerpo cuando se plantó en Torre Pacheco (Murcia) el pasado mes de julio y los llamó fascistas.

Belarra aseguró entonces que «tenemos un serio problema de infiltración de la ideología neofascista tanto en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como en una Justicia en España que no funciona igual en función del color de piel».

Además, acusó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de promover un supuesto “terrorismo nazi de extrema derecha», y afirmó en redes sociales que la Policía Nacional realiza «redadas racistas en cada parada de metro, en cada calle de este país».

«Quien ha sido ministra del Gobierno y hoy ocupa un escaño en el Congreso debería ser la primera en respetar las instituciones y a quienes velan por la seguridad de todos los ciudadanos. No todo vale en política, y menos cuando se difama a un Cuerpo policial con falsedades tan graves», critica Aarón Rivero, secretario general del sindicato mayoritario de la Policía Nacional.

Hostilidad contra los agentes

Jupol manifiesta su «total rechazo» a las nuevas declaraciones realizadas por la dirigente política, en las que, «de manera precipitada e irresponsable, atribuye un asesinato a agentes policiales sin esperar al resultado del informe forense ni a la investigación judicial independiente que ya está en marcha».

Este sindicato indica que «señalar a profesionales que están cumpliendo con su labor, sin pruebas y desde un cargo de relevancia pública, supone una grave vulneración de ese principio y contribuye a generar un clima de hostilidad injustificado contra los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

Desde Jupol reiteran que «será la Justicia, y sólo la Justicia, quien determine las causas y circunstancias de los hechos» a los que se ha referido Belarra. Y hace hincapié en que «los intentos de algunos responsables políticos por dictar sentencias desde las redes sociales no sólo perjudican el normal desarrollo de la investigación, sino que además deslegitiman el propio funcionamiento democrático».

Jupol «lamenta profundamente que determinados dirigentes se dediquen a alimentar discursos de confrontación y odio hacia la Policía Nacional, mientras después presumen de defender la democracia». «No es democrático señalar, acusar y linchar públicamente a servidores públicos sin esperar al criterio de los jueces», subraya Rivero, precisando que las manifestaciones de Belarra se enmarcan «en una campaña política de desprestigio contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con la que determinados sectores intentan socavar la confianza ciudadana en la Policía».

«Este tipo de ataques no sólo buscan manchar el uniforme de miles de profesionales, sino dividir a la sociedad y debilitar a las instituciones democráticas», señala el líder de Jupol.

Y recuerda que el respeto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es un pilar esencial en toda democracia, y que ningún cargo público puede ampararse en su posición institucional para lanzar acusaciones falsas y ofensivas contra quienes arriesgan su vida cada día al servicio de la ciudadanía.

Por último, Jupol anuncia que se reserva cuantas acciones legales sean necesarias para defender el honor y la profesionalidad de los agentes injustamente atacados. En este sentido, recuerda a Belarra que «los juzgados, son el lugar donde deben dirimirse las responsabilidades y no en las redes sociales». Unos juzgados que la diputada se negó a pisar el pasado 27 de octubre para el acto de conciliación con este sindicato por las graves acusaciones vertidas por la dirigente de Podemos contra los policías nacionales en Torre Pacheco.