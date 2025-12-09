Un sindicato policial acusa a la delegada de Sánchez en Valencia de «intolerable falta de respeto»

El sindicato policial Jupol (Justicia Policial) ha «condenado rotundamente» la actitud de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, a quien acusa de haberles dado la espalda «de forma deliberada» a los policías nacionales que se concentraron frente al Palacio del Temple, la sede del Ejecutivo en Valencia, el pasado viernes, para rendir homenaje a un compañero fallecido en Vinalesa (Valencia) y para exigir medidas urgentes de seguridad que eviten casos como este. Los agentes han denunciado esa conducta de Pilar Bernabé como «una afrenta directa al cuerpo, una demostración palpable de la insensibilidad y desprecio institucional con el que el Gobierno trata a los hombres y mujeres que sostienen la seguridad pública en España».

En concreto, tal como publicó OKDIARIO este pasado 4 de diciembre, Pilar Bernabé, implacable en sus críticas al Gobierno valenciano, evitó dar la cara ante el centenar de Policías Nacionales que se han concentrado este miércoles ante el Palacio del Temple, sede de la Delegación del Gobierno en Valencia, en la concentración organizada por el sindicato Jupol contra el abandono del Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande Marlaska. Los policías concentrados reclamaron, por boca del secretario provincial de Jupol en Valencia, Sebastián Gómez, megáfono en mano, a Pilar Bernabé que les dedicase «dos minutos» y que «deje de esconderse detrás de las ventanas». Pilar Bernabé no bajó a hablar con ellos. Ni nadie les comunicó que ella no se hallara allí.

Jupol hace constar, a través de un comunicado, que: «Resulta inconcebible que, ante la muerte de un agente, la delegada del Gobierno no muestre ni un mínimo de empatía, respeto o consideración», en clara alusión a Pilar Bernabé. Y destaca que esa «indiferencia no es un gesto aislado», sino que demuestra que «este Gobierno abandona a los policías, no protege a quienes proteger el Estado de Derecho y la Seguridad Ciudadana». Y agrega: «Un Gobierno que se esconde cuando un agente cae asesinado». El sindicato ha exigido al Gobierno y «especialmente» a su delegada, Pilar bernabé, «respeto, responsabilidad, presencia y un compromiso real con la seguridad de los policías nacionales».