El PSOE archiva la denuncia de una militante por acoso contra el Nº 2 del partido en Baleares

El Comité de Garantías del PSOE ha archivado este miércoles la denuncia interna de una militante contra el secretario de la Agrupación Socialista de Palma y número dos del partido en Baleares, Iago Negueruela, en la que reclamaba a la dirección de la formación tomar medidas por «comportamientos que podrían alinearse con una actitud machista».

En un primer momento, esta militante y ex secretaria general de la agrupación del PSOE de Palma Ponent, Isabel Miralles, denunció una actitud intimidatoria y de acoso por parte del nuevo jefe de los socialistas de Palma pero el PSOE balear la archivó sin investigar nada, tal y como adelantó en exclusiva OKBALEARES el pasado 14 de septiembre.

Ahora el propio partido en Baleares ha asegurado que este organismo nacional del partido ya estaba convocado desde hacía tiempo, habría evaluado distintos casos a nivel nacional, por lo que una vez estudiado, ha declarado el sobreseimiento de la denuncia contra Negueruela.

Anteriormente, ésta había sido evaluada por tres instancias del partido a nivel insular y autonómico, tras lo que fue archivada al no encontrarse pruebas de hechos que fuesen constitutivos de una sanción o una falta. Ahora, la perjudicada había recurrido el archivo ante Ferraz, que este miércoles la ha vuelto a descartar.

Miralles, que fue defenestrada por Negueruela, reveló a la dirección del partido que pasó «miedo» en la reunión que ambos celebraron el pasado 26 de mayo en la segunda planta de la sede del partido en la capital balear, y tuvo que recibir «asistencia urgente por un ataque de ansiedad».

Además de advertirle el número uno del PSOE de Palma a Miralles que si no dejaba la secretaría general de la junta de Palma-Ponent se quedaría sin cargos -«no tendrás nada» y que sería marginada por la cúpula del partido de cualquier cargo orgánico, el tono con el que Negueruela se dirigió a ella en un tono que fue «elevado e intimidatorio», acompañado de «un lenguaje corporal agresivo» y le provocó «síntomas físicos claros de nerviosismo y una creciente sensación de miedo ante su creciente enfado».

Miralles, por ello manifestó a la dirección socialista de la Federación Socialista de Mallorca (FSM) y del PSIB-PSOE que no había justificación alguna para permitir el uso del tono agresivo entre compañeros y que «las situaciones de intimidación y amenazas por quienes ostentan posiciones de poder exigir actuar porque pueden ser comportamientos que podrían alinearse con una actitud machista».

En declaraciones a los medios esta mañana, Negueruela ha dicho estar «absolutamente tranquilo» y ha expresado su respeto y confianza en su partido. «Respeto los procesos internos», ha subrayado, afirmando que a su modo de ver, la acusación está «sacada de contexto».

La realidad es que Negueruela logró la renuncia de Miralles a su reelección en la citada junta local y la defenestró del PSOE de Palma donde, en estos momentos, no ocupa cargo alguno.