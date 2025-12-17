La Fórmula 1 desvela las novedades del revolucionario nuevo reglamento: así serán los adelantamientos

La Fórmula 1 ha desvelado en qué consistirán las grandes novedades que comenzaremos a ver en los monoplazas con el cambio de reglamento a partir del Mundial de 2026. Lo ha hecho con un vídeo bastante llamativo, en el que además de enseñar una simulación de cómo será el nuevo diseño de los coches, detalla el funcionamiento de las cuatro áreas más significativas que revolucionarán este deporte.

Aunque serán privados, el nuevo concepto se estrenará en los test que se realizarán desde el 26 de enero en Montmeló. El reglamento de 2026-2030 lo cambia todo, desde el chasis, que será más pequeño y ligero, reduciéndose hasta un 30% la carga aerodinámica al desprenderse del efecto suelo, así como un 40% la resistencia al aire.

Pese a que desaparece el DRS, se instalarán sistemas de aerodinámica en el alerón delantero y en el trasero con el fin de aumentar la velocidad punta en rectas sin sacrificar el desempeño en curvas. El estrechamiento del monoplaza se completa con los neumáticos, aunque el diámetro de las llantas será idéntico.

All eyes on the future 🤩 The biggest overhaul of regulations in the sport’s history arrives in 2026! Everything you need to know about the 2026 F1 regulations is available to watch now on our YouTube channel 📺#F1 pic.twitter.com/K2nqGbOVq5 — Formula 1 (@F1) December 17, 2025

Explicado el diseño, la verdadera miga de la nueva reglamentación está en las unidades de potencia, con varios equipos que van a cambiar de proveedor, como por ejemplo Aston Martin con Honda. Éstas serán más simples al eliminarse el MGU-H, generador de energía a través de la recuperación del calor en los escapes, y se llegará al 50% de aporte eléctrico gracias al MGU-K, motor recargable al frenar, y funcionarán con gasolina sostenible para los motores de combustión.

Esto cargará de galones a los pilotos a la hora de la gestión de la recarga de baterías y de utilizar la energía en las rectas para el ataque o la defensa en adelantamientos. Todo ello desemboca en una nueva terminología que ha aclarado la F1 en este mencionado vídeo en el que desvelan cuáles pueden ser las cambiantes estrategias de pilotaje.

Los cuatro nuevos conceptos de la Fórmula 1