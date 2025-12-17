Ana Rosa contra Yolanda Díaz: «Tiene rabietas que luego se calla en el Consejo de Ministros»

Este miércoles 17 de diciembre, Ana Rosa Quintana ha sido contundente contra el Gobierno de Pedro Sánchez y contra algunos de sus socios, en especial Yolanda Díaz: “La vicepresidenta no se va a ir, se va a quedar eternamente. Dijo que dejaba el liderazgo de Sumar y sigue al frente de Sumar. Un me voy y me quedo eterno, Yolanda Díaz tiene rabietas que luego se calla en el Consejo de Ministros. Ante los escándalos del PSOE, Sumar echó un órdago reclamando una remodelación del Gobierno. Sánchez despreció el órdago a la chica y la remodelación del Ejecutivo se ha quedado en una reunión junto a la máquina del café», ha dicho la presentadora de El programa de Ana Rosa en su editorial diario.

Seria, contundente y crítica con los escándalos que rodean al gobierno de Pedro Sánchez y a sus socios, así se ha mostrado un día más Ana Rosa Quintana en su editorial diario.

«Buenos días. Yolanda, eternamente, Yolanda. La vicepresidenta no se va a ir, se va a quedar eternamente. Dijo que dejaba el liderazgo de Sumar y sigue al frente de Sumar. Un me voy y me quedo eterno, Yolanda Díaz tiene rabietas que luego se calla en el Consejo de Ministros. Ante los escándalos del PSOE, Sumar echó un órdago reclamando una remodelación del Gobierno. Sánchez despreció el órdago a la chica y la remodelación del Ejecutivo se ha quedado en una reunión junto a la máquina del café. Como si PSOE y Sumar no se reunieran todas las semanas», ha arrancado la presentadora de El Programa de Ana Rosa.

«Sumar trata de dar Estopa al Gobierno pero Yolanda Díaz se ha convertido en el de El medio de los Chichos. Cada cierto tiempo, Yolanda Díaz aparece ante los focos, frunce el ceño, y lanza una amenaza: si esto sigue así, rompe con el Gobierno. La paciencia tiene un límite, está muy decepcionada. Un Dejá vú, un día de la marmota. Lo que cambia es el motivo: Gaza, Begoña Gómez, o las leyes sin consultar. Nunca hay consecuencias. ¿Por qué Sumar no se remodeló a sí mismo con el caso Errejón? Da igual, si no le gustan mis principios, tengo otros. Yolanda resiste más que Sánchez. Estas navidades hemos pasado de hablar del precio de los langostinos a hablar del precio del poder. Sumar tiene una vicepresidencia a un precio de 84.600 euros año más un pisazo de 400 metros y otros cuatro ministerios a razón de 79.415 euros cada uno. Este Gobierno les renta. Decía Al Pacino en El precio del poder que él en la vida solo tenía su palabra. Igual que Rufián», ha continuado en directo.

Para finalizar, Ana Rosa ha dicho: «Se pone gallito, pero Sánchez ofrece una reunión a Junqueras y se olvidan las corruptelas y los acosos a mujeres. Que los socios también tomen nota del número de prepago de Zapatero. Según El Debate, un Nokia antiguo con el que se comunicaba con el empresario detenido y del que se deshizo tras reunirse con él. Si ustedes solo tienen un móvil y no graban a su cuñado en la cena de Navidad, no son nadie».