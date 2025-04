TVE presenta ‘La familia de la tele’, el programa que demuestra el peligro de la tele pública actual

El martes 8 de abril TVE presentó La familia de la tele en un evento al que acudió OKDIARIO. El nuevo programa para las tardes de La 1 contará con gran parte del equipo de Sálvame (Telecinco). María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand son los presentadores además de contar con Belén Esteban como colaboradora estrella. Habrá una gran cantidad de colaboradores tales como Lydia Lozano, Núria Marín, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros, Carlota Corredera, Silvia Taulés, Chelo García- Cortés, Martín Bianchi, Raúl Rodríguez, Marta Riesco y Javier de Hoyos. Todos hablaron de esta nueva aventura profesional con la prensa y se enfrentaron a la pregunta del millón: ¿Van a poder hacer lo mismo que hacían en Mediaset ahora que están en la televisión pública? No sabemos el éxito que tendrá La familia de la tele (que se estrenará el próximo martes 22 de abril) pero más allá de gustos o preferencias, este espacio es el ejemplo de muchas cosas que van mal en TVE. Expliquemos por qué.

Lo que significa ‘La familia de la tele’: el control sanchista en TVE

Hay que darse cuenta de la gravedad de la situación. Da igual si te cae bien Belén Esteban o si era un amante de Sálvame y lo echabas de menos. El conflicto va más a allá y como estábamos hablando de una cadena pública, se trata de problema político. Expliquemos brevemente el porqué.

José Pablo López es el hombre elegido por José Miguel Conteras y Pedro Sánchez para reinar en RTVE como presidente, consiguió que el Congreso de los Diputados le otorgara plenos poderes, con la mayoría más exigua que antes del cambio de una Ley hecha a medida. Después fichó como número 2 y responsable de Contenidos de la cadena a Sergio Calderón, quien ostentaba ese mismo cargo como empleado de Fabricantes Studio, responsable además de Comunicación de la empresa ahora rebautizada como La Osa Producciones Audiovisuales (LOPA). Luego, Calderón, fue nombrado director de TVE.

¿Qué significa todo esto? Nunca antes en la historia un presidente de RTVE ha tenido tanto poder. El hecho de que este señor (que fue despedido como director de contenidos de TVE por querer fichar a Broncano y luego consiguió la presidencia a dedo) pueda colocar a sus amigos ( a todos) con dinero público y sin que nadie le cuestione, es lo contrario a un sistema democrático. Se puede hacer en una empresa privada, por supuesto, en una pública, no debería.

Para los que digan que no es para tanto porque sean arcanos a la ideología del gobierno habría que recordarles que cuando el PSOE deje la Moncloa, tendrá el control total de RTVE puesto que ya está hecha la ley que lo permite. Es muy grave.

Es gracioso que, hace años, en TVE eran muchos los que miraban desde la superioridad programas como Sálvame. «Telebasura», lo llamaban. Ahora, la «telebasura» es la televisión de Sánchez y no sólo por los contenidos.

Presentación de la familia de la tele: la ilusión de Belén Esteban

TVE tiró la casa por la ventana para presentar La familia de la tele en el Teatro Eslava de Madrid. El ambiente era caótico. Estaban casi todos allí: María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand ( los presentadores) además de Belén Esteban Lydia Lozano,, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros, Carlota Corredera, Silvia Taulés, Chelo García- Cortés, Marta Riesco o Javier de Hoyos entre otros.

Los periodistas se los rifaban para conseguir unos pocos minutos con ellos.

A los corrillos (formado por varios medios que entrevistas a uno o varios famosos) acudieron Belén Esteban, María Patiño, Víctor Sandoval, Marta Riesco, Aitor Albizua e Inés Hernand.

Era, de hecho, el primer corrillo formal que hacía Belén Esteban, algo curioso en un personaje acostumbrado a mostrar sus vida en los medios (cobrando, eso sí). La de Paracuellos estaba ilusionada. “No he estado nerviosa hasta hoy. Hoy sí”. Le recordamos que, tras la cancelación de Sálvame en 2023 ella aseguró que se retiraría de la tele. No fue así. Después llegó Sálvese quién pueda ( documental de Netflix que seguía a varios colaboradores de Sálvame por Miami y Ciudad de México y que no cumplió con las expectativas) y Ni que fuéramos shhh, el programa emitido en TEN y en redes sociales, que mantenía el espíritu del original de Telecinco pero con un presupuesto muy bajo.

«Sí, dije que me retiraría pero, ¿sabes qué pasa? Me gusta mucho mi trabajo. Yo al final soy muy independiente, me gusta hacer cosas. Mi casa al final se me iba a hacer muy grande y yo necesito estar activa. Me encanta lo que hago”» nos confesó Esteban antes de asegurar que ella no sabe cómo va a ser el nuevo programa, que no la han informado de nada porque los creadores quieren «reacciones auténticas en directo».

Entrevistando a Belén Esteban uno se da cuenta del secreto de su éxito. Da igual si te gusta o no como personaje o si crees que no merece estar dónde está. Ella, a pesar de todo, sigue siendo transparente, la chica de barrio de toda la vida. Ni tiene ínfulas de nada, ni filtro alguno. Llora cuando habla de su madre («Me ha escrito hoy- hablo con ella tres veces al día- y me ha dicho que ella y mi padre están muy orgullosos de mí») y no tiene problemas en saludar todos los periodistas que conoce con una cercanía y cariño poco habitual entre los famosos.

Novedades anunciadas

Durante el evento de presentación de La familia de la tele (conducido por la dircom de TVE, María Eizaguirre), se dieron a conocer dos novedades sobre el programa. La primera es que, antes de estreno del martes 22 de abril, se emitirá un evento especial.

El martes 22 de abril, los miembros de La familia de la tele protagonizarán en directo una trepidante aventura llena de retos, humor, emoción y celebración hasta llegar a los estudios de Prado del Rey. Allí les aguarda un gran desfile de carrozas participado por sus presentadores y colaboradores, junto a un millar de personas entre las que destacan artistas, deportistas, representantes del mundo de la moda, la cultura y la televisión, y que contará con 15 carrozas temáticas, actuaciones musicales, muestras de arte urbano, desfiles de moda, exhibiciones deportivas y muchas otras sorpresas. Será la culminación del simbólico camino de baldosas amarillas emprendido por esta gran familia el pasado 27 de marzo.

También se anunció cómo será el decorado de La familia de la tele. El corazón de este universo es el barrio de Bellavista, un vecindario televisivo único ubicado en el estudio 5 de Prado del Rey. La familia de la tele compartirá con la audiencia en directo la emoción de su descubrimiento y la ansiada llegada al que, a partir del 23 de abril, será su nuevo hogar.

El plató está diseñado como un barrio tradicional con una visión moderna: un espacio acogedor de estancias abiertas distribuidas alrededor de una plaza central con público.

A la ausencia de la cuarta pared en el diseño de estos espacios, se suma una realización muy diferente. El equipo técnico de La familia de la tele trabaja en una realización doble desde el interior y el exterior del plató, así como una realización panorámica que permitirá al espectador moverse con libertad por todo el barrio y convertir el plató en un personaje más.