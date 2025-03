Ni que fuéramos Shhh ya cuenta las horas para su despedida de Ten TV antes de dar el salto a La 1, donde María Patiño, Belén Esteban y compañía llegarán a las nuevas tardes de la cadena pública. Tal y como anunciaron al confirmar su salida, en los últimos días iban a contar muchas cosas que hasta ahora habían callado y el dinero que ganar Anabel Pantoja por su trabajo como influencer ha sido una de ellas. La sobrina de Isabel Pantoja ha podido abandonar su trabajo en televisión para centrarse en las redes sociales, algo que es completamente entendible después de saber las enormes cantidades que se ha podido embolsar a lo largo de los últimos años por sus campañas de publicidad en Instagram.

Este asunto ha salido durante el análisis de Supervivientes 2025, uno de los contenidos de los que todo indica que no podrán hablar cuando lleguen a La 1. En concreto, se hablaba del dinero que podría generar Pelayo Díaz gracias a la publicidad en las redes sociales, donde es uno de los hombres que más seguidores acumula de nuestro país gracias a sus looks y a sus polémicas en muchas ocasiones. Aunque no controlan el mundo digital, todos apuntaban a que el que fuera colaborador de Cámbiame es uno de los creadores de contenido que más factura cada mes.

Patiño ha aprovechado el momento para hablar de su ex compañera de Sálvame, ya que de ella sí que sabe algunos de los datos del dinero que maneja con sus redes. Es un secreto a voces que el trabajo digital le ha servido para crear una enorme fortuna, pero hasta ahora no había datos que lo confirmasen.

Mientras Anabel guarda silencio, como es lógico, Patiño no ha dudado en devolverle la tradición y los desplantes que ha tenido con sus ex compañeros desde que salió de Supervivientes. «Se va a enfadar de que lo cuente, pero me consta que fue así. Un mes que le iba muy bien llegó a ganar 50.000 euros», aunque hay que aclarar que esa cantidad no es ni mucho menos lo normal, ya que se trataba de un mes muy concreto, siendo posiblemente durante la campaña de Navidad.

Ningún influencer tiene un salario fijo, puesto que todo depende de las campañas de publicidad y de sus resultados, por lo que sus agencias negocian las condiciones según el momento. Es por eso, que ahora mismo el dinero que podría estar generando Anabel sea cercano a cero, teniendo en cuenta la complicada situación que vive tras estar siendo investigada por presuntos malos tratos a su hija Alma.

Pese a que su pequeña sigue con sus padres, síntoma de que las autoridades no han encontrado pruebas de que la niña corra peligro con ellos, Anabel hace meses que no anuncia una marca, lo que se traduce en que esos ingresos han desaparecido, al menos los que llegan de Instagram. Hace apenas unos días realizaba la mudanza de su piso en Madrid para llevarse sus pertenencias a Canarias, dando visibilidad a una empresa de mudanzas.

Tras las críticas, la sobrina de Isabel Pantoja no tardó en lanzar un comunicado en el que dejaba claro que no había cobrado un solo euro por promocionarlo, aunque no quiere decir que la hubiesen pagado ‘en especie’. De esa manera, Anabel podría haber tenido una mudanza completamente gratis a cambio de una pequeña promoción en sus stories.