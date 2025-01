Ha llegado el momento que los fans de Eurovisión han estado esperando. Tras un año de larga espera, comienza la elección de los nuevos candidatos a participar en el festival. En España, como es habitual, los espectadores tendrán la oportunidad de ver el Benidorm Fest 2025. Un evento musical donde varios artistas le presentarán a la audiencia su propuesta musical durante varias galas. Un encuentro que comenzará el próximo 28 de enero, que continuará el día 30 y finalizará el 1 de febrero. Pero, este año se han comunicado una serie de novedades.

Por primera vez en la historia, el Benidorm Fest estará presentado por tres mujeres. Además, ya se ha confirmado qué artistas participarán en la primera semifinal, el próximo 28 de enero. De esta manera, Chica Sobresalto, Daniela Blasco, David Afonso, K!NGDOM, Kuve, Lachispa, Lucas Bun y Sonia y Selena serán los que se disputen su plaza en el programa. Todo ello para continuar el 30 de enerro con las actuaciones de Carla Frigo, Celine Van Heel, DeTeresa, Henry Semler, J Kbello, Mawot, Mel Ömana y Melody.

¿Quiénes son las presentadoras del ‘Benidorm Fest’?

Como comentábamos en líneas anteriores, por primera vez, tres mujeres serán las encargadas de presentar este evento televisivo. Ruth Lorenzo, Paula Vázquez e Inés Hernand se pondrán al mando durante las tres galas.

Todo sobre Inés Hernand: ¿quién es?

No es la primera vez que Inés Hernand forma parte del equipo del Benidorm Fest 2025. Otro año más, la influencer vuelve al Palau d’Esports l’Illa de Benidorm y lo hará para recoger los comentarios de los artistas en cada gala desde la llamada «Green Room». Pero, ¿quién es esta comunicadora del formato?

Nacida el 10 de mayo de 1992 en Madrid, Inés Judit Hernández Martínez es una joven conocida como Inés Hernand. Graduada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ejerció durante un tiempo como abogada. Pero, el mundo de las redes sociales y el entretenimiento siempre llamó su atención. De hecho, al inicio de su carrera, creó un canal en YouTube, Inés responde, donde subía vídeos en los que hablaba sobre cuestiones legales de forma divulgativa y daba consejos jurídicos.

Con el paso de los años, la popularidad de Inés Hernand ha crecido a pasos agigantados. Hasta la fecha, ha sido presentadora de podcasts y ha colaborado en diversos proyectos televisivos. De hecho, fue galardonada con un Premio Ondas Global del Podcast junto a Nerea Pérez de las Heras por Saldremos mejores.

Todo ello sumado a su victoria en MasterChef Celebrity 9, programa de La 1 de Televisión Española. Por otro lado, en redes sociales como Instagram, acumula más de 600.000 seguidores.

Así es Ruth Lorenzo

Su nombre no deja indiferente a la audiencia, pues cuenta con una carrera profesional absolutamente maravillosa. Pero, aún así, haremos un breve repaso por su historia.

Ruth Lorenzo Pascual es una cantante, compositora, presentadora y actriz que se dió a conocer públicamente por su participación en el concurso The X Factor, en el año 2008. Cuenta con tres proyectos discográficos en el mercado y un total de cinco EPs. Una serie de trabajos por los que ha sido muy aplaudida entre el público.

Asimismo, su relación con el formato del Benidorm Fest 2025 es muy especial. Pues, representó a España durante el Festival de Eurovisión, en el 2014. Una puesta en escena donde alzó su voz al ritmo del tema Dancing in the Rain. Pero, aunque no se llevó la victoria, se posicionó en novena posición.

Por otro lado, además de cantante, también ha presentado y colaborado en diversos programas de televisión. Una larga lisa de proyectos donde figuran títulos como Levántate, Cover Night, MasterChef Celebrity, Tu cara me suena, entre otros.

Todo sobre Paula Vázquez

La presentadora pionera en este tipo de formato es, sin lugar a duda, Paula Vázquez. Su carrera en el mundo del entretenimiento comenzó cuando tan solo era una adolescente de 17 años, momento en el que presentó Jeans, News and Rock & Roll. Poco a poco, y con el paso de los años, la comunicadora logró hacerse un hueco en el mundo de la televisión.

De hecho, en su currículum figura el haber formado parte del equipo de programas como Un, dos, tres… responda otra vez, Gran Hermano, La isla de los famosos, Pekín Express, Fama, ¡a bailar!, El número uno, El puente de las mentiras, entre otros. Actualmente, la comunicadora se encuentra presentando en TVE uno de los talents culinarios más exitosos de la televisión: Bake Off.