No es ningún secreto que Benidorm Fest es uno de los certámenes de música que más éxito está cosechando en los últimos años. Estamos a punto de disfrutar de la cuarta edición, siendo una de las más esperadas hasta la fecha. Y siendo honestos, no es para menos. Tras el éxito cosechado desde 2022 con la victoria de Chanel, RTVE no ha dejado de trabajar para regalarnos un festival a la altura de lo que los eurofans españoles se merecen. Un esfuerzo que se está viendo recompensado con la gran acogida que tiene este certamen musical, cuyo ganador se convierte en el representante de España en Eurovisión. De esta forma, estamos completamente convencidos de que Benidorm Fest 2025 va a conseguir superar todas y cada una de las expectativas. ¡Cada año que pasa, logran dejarnos aún más sin palabras! Es el momento más que perfecto para conocer la lista completa de participantes y sus canciones.

1. Carla Frigo – ‘Bésame’

2. Celine Van Heel – ‘La casa’

3. Chica Sobresalto – ‘Mala feminista’

4. Daniela Blasco – ‘Uh nana’

5. David Afonso – ‘Amor barato’

6. DeTeresa – ‘La pena’

7. Henry Semler – ‘No lo ves’

8. J Kbello – ‘VIP’

9. K!ngdom – ‘Me gustas tú’

10. Kuve – ‘Loca por ti’

11. Lachispa – ‘Hartita de llorar’

12. Lucas Bun – ‘Te escribo en el cielo’

13. Mawot – ‘Raggio di Sole’

14. Mel Ömana – ‘I’m a Queen’

15. Melody – ‘Esa diva’

16. Sonia y Selena – ‘Reinas’

¿Cuándo se celebra ‘Benidorm Fest 2025’?

Como el resto de años, podremos disfrutar de dos semifinales y una gran final. La primera gala se emitirá en directo desde el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm el próximo martes 28 de enero a partir de las 22:50 horas. De ahí saldrán cuatro finalistas, mientras que las cuatro últimas plazas de la Gran Final se disputarán en la segunda semifinal, que será el jueves 30 de enero. La última gala, en la que conoceremos al ganador de Benidorm Fest 2025, será el sábado 1 de febrero. Será entonces cuando sepamos quién representará a España en Eurovisión 2025. ¡La cuenta atrás ha comenzado!