La psicología dice que si dejas la toalla en la cama después de ducharte no eres desordenado: sólo tienes dificultad para cerrar ciclos

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Dejar la toalla sobre la cama después de ducharte puede parecer un simple gesto de despiste. Sin embargo, para algunos expertos, este hecho esconde algo mucho más profundo, ya que no se trataría de desorden, sino de una dificultad para poder cerrar ciclos. Esto refleja cómo funciona nuestra mente ante las tareas inacabadas y cómo gestionamos el día a día.

¿Qué significa no cerrar ciclos?

En psicología, cerrar un ciclo significa completar una acción de principio a fin, sin dejar nada por hacer. Esto va desde tender la toalla después de la ducha, terminar una conversación o una tarea. El cerebro tiende siempre a acabar una tarea, ya que si no, se satura.

Cuando una persona deja cosas a medias, como dejar la toalla encima de la cama, no siempre es por pereza o dejadez. Puede ser una señal de que tanto su cerebro como la atención ya están pensando en la siguiente actividad que tiene que realizar.

El cerebro odia lo incompleto

Existe un concepto clave que ayuda a entender este comportamiento: el efecto Zeigarnik. Este fenómeno explica que las tareas que se han dejado a medias quedan más tiempo en nuestra cabeza que las tareas que sí que se han terminado.

Aunque suene raro, esto puede jugar en nuestra contra, ya que en lugar de motivarnos a acabar lo que ya empezamos, muchas veces puede generar una saturación mental, haciendo que saltemos de una tarea en otra sin acabar ninguna.

¿Cuándo puede ser un problema?

Dejar una toalla encima de la cama no tiene mucha importancia. Sin embargo, si este patrón se repite en distintos ámbitos, como en el trabajo, relaciones, vida personal, puede generar estrés o sensación de caos.

La acumulación de tareas que no se han terminado puede provocar ansiedad, mucha dificultad para concentrarse y una sensación de estancamiento.