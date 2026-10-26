Alexia Putellas apuesta por Dior en el Balón de Oro y firma uno de sus looks más espectaculares

La alfombra roja del Balón de Oro 2026 ha vuelto a demostrar que el fútbol y la moda forman una pareja cada vez más inseparable. Entre las estrellas que han desfilado por la gala, la representación española también ha tenido mucho que decir fuera del terreno de juego. Y una de las grandes protagonistas ha sido Alexia Putellas, que ha apostado por la alta costura francesa con un diseño de Dior firmado por Jonathan Anderson. Una elección sofisticada, con detalles que marcan la diferencia y una imagen que convierte a la futbolista en una de las grandes protagonistas de la noche.

Fue en 2021 cuando el nombre de la catalana quedó grabado en la historia del fútbol español al conquistar el Balón de Oro, un reconocimiento que Luis Suárez Miramontes había logrado llevar a España en 1960. Putellas hizo historia, además, al convertirse en la primera futbolista en ganar el galardón femenino en dos ediciones consecutivas. Un hito que después repetiría Aitana Bonmatí, consolidando el protagonismo del fútbol femenino español en uno de los premios más prestigiosos del deporte. Ahora, Alexia vuelve a situarse bajo los focos, esta vez con una apuesta de moda que no ha pasado desapercibida.

Alexia Putellas lleva la alta costura de Dior a la alfombra roja del Balón de Oro 2026

Para esta edición, la futbolista ha elegido un diseño exclusivo de Dior por Jonathan Anderson, una propuesta que eleva su presencia en la alfombra roja y demuestra que la alta costura también tiene su espacio en una gala deportiva. El vestido, de corte largo y en un delicado tono blanco crudo, destaca por su pronunciado escote en V y una textura satinada que aporta luminosidad al conjunto, además de contribuir a la forma de la creación.

La silueta cruzada en la cintura, el cuerpo drapeado y la falda envolvente con abertura estilizan la figura y dan movimiento a una creación que encuentra su punto más especial en las plumas. Presentes tanto en los hombros como en la parte inferior de la falda, añaden volumen y un aire teatral sin restar elegancia al conjunto. Un detalle que transforma el vestido y le da una personalidad propia. Para complementar, ha optado por las joyas de la casa francesa Boucheron.

Detrás de esta apuesta está Alba Melendo, una de las estilistas de referencia en el panorama español, que ha trabajado con nombres como Karol G, Georgina Rodríguez, Aitana y Bad Gyal. Su sello vuelve a hacerse visible en una elección que va más allá de seguir una tendencia: cada elemento parece formar parte de una misma historia visual.

El resultado recuerda a la imagen de una diosa del Olimpo, con las plumas y el movimiento de la tela como protagonistas y la costura de Dior como hilo conductor. Alexia Putellas demuestra así que su presencia en el Balón de Oro representa una unión indirecta entre deporte de élite y alta costura.